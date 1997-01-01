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Общегородской осенний субботник — как принять участие? 20 октября 9:00 Возраст 3+

20 октября в Зеленоградском округе пройдет общегородской осенний субботник. Основные работы будут сконцентрированы на прогребании газонов, сборе и вывозе опавшей листвы, ремонте малых архитектурных форм. Кроме этого, будет проведено озеленение территории, а также высажены луковичные растения. Принять участие в субботнике могут жители Зеленограда. Субботник стартует 20 октября с 9.00. Приглашаются все желающие.

Также 20 октября пройдет субботник на территории городского поселения Андреевка. Начало в 9:00.

Принять участие в субботнике могут жители Зеленограда. Для этого нужно обратиться в районные ОДС (мастерские). Адреса и телефоны диспетчерских в районах можно найти по ссылке. Здесь жители могут получить в день субботника инвентарь, перчатки и мусорные мешки.

Район Крюково

Инвентарь можно получить в помещении ОДС в 9:00.

  • 14 мкр. — корпус 1448, 1441
  • 16 мкр. — корпус 1604, 1641
  • 15 мкр. — корпус 1529
  • 18 мкр. — корпус 1820
  • 20 мкр. — корпус 2005, 2028
  • 23 мкр. — корпус 2314

Телефон для справок: 8(499)717-88-64

Район Матушкино

Получить необходимый инвентарь для всех желающих можно по следующим адресам:

  • 1 микрорайон — корпус 158 (ОДС)
  • 2 микрорайон — корпус 233 (ОДС)
  • 4 микрорайон — корпус 409 (ОДС)

Телефон для справок: тел. 8(495)536-05-25

Район Старое Крюково

  • ОДС-8а (корп. 815, 7 под.) Тел. 8(495)539-53-53
  • ОДС-8б (корп. 837, 1 под.) Тел. 8(495)539-53-53
  • ОДС-9 (корп. 919, между 1 и 2 под.) Тел. 8(495) 539-53-53

Городское поселение Андреевка

Всех желающих ждут в 9:00 возле администрации городского поселения Андреевка по адресу: ул. Староандреевская, дом 9, где будет производиться выдача инвентаря.

Cубботник будет проходить с 9.00 до 14.00 по адресам:

  • рабочий поселок Андреевка, территория прилегающая к Иловайскому пруду;
  • рабочий поселок Андреевка, территория, прилегающая к пруду «Смородинка»;
  • д.Голубое, на территории, прилегающей к руслу реки Горетовка, «Родник».

Во время проведения субботника участникам будет предложены: гречневая каша и горячий чай.

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