20 октября в Зеленоградском округе пройдет общегородской осенний субботник. Основные работы будут сконцентрированы на прогребании газонов, сборе и вывозе опавшей листвы, ремонте малых архитектурных форм. Кроме этого, будет проведено озеленение территории, а также высажены луковичные растения. Принять участие в субботнике могут жители Зеленограда. Субботник стартует 20 октября с 9.00. Приглашаются все желающие.

Также 20 октября пройдет субботник на территории городского поселения Андреевка. Начало в 9:00.