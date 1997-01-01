20 октября в Зеленоградском округе пройдет общегородской осенний субботник. Основные работы будут сконцентрированы на прогребании газонов, сборе и вывозе опавшей листвы, ремонте малых архитектурных форм. Кроме этого, будет проведено озеленение территории, а также высажены луковичные растения. Принять участие в субботнике могут жители Зеленограда. Субботник стартует 20 октября с 9.00. Приглашаются все желающие.
Также 20 октября пройдет субботник на территории городского поселения Андреевка. Начало в 9:00.
Принять участие в субботнике могут жители Зеленограда. Для этого нужно обратиться в районные ОДС (мастерские). Адреса и телефоны диспетчерских в районах можно найти по ссылке. Здесь жители могут получить в день субботника инвентарь, перчатки и мусорные мешки.
Инвентарь можно получить в помещении ОДС в 9:00.
- 14 мкр. — корпус 1448, 1441
- 16 мкр. — корпус 1604, 1641
- 15 мкр. — корпус 1529
- 18 мкр. — корпус 1820
- 20 мкр. — корпус 2005, 2028
- 23 мкр. — корпус 2314
Телефон для справок: 8(499)717-88-64
Получить необходимый инвентарь для всех желающих можно по следующим адресам:
- 1 микрорайон — корпус 158 (ОДС)
- 2 микрорайон — корпус 233 (ОДС)
- 4 микрорайон — корпус 409 (ОДС)
Телефон для справок: тел. 8(495)536-05-25
- ОДС-8а (корп. 815, 7 под.) Тел. 8(495)539-53-53
- ОДС-8б (корп. 837, 1 под.) Тел. 8(495)539-53-53
- ОДС-9 (корп. 919, между 1 и 2 под.) Тел. 8(495) 539-53-53
Всех желающих ждут в 9:00 возле администрации городского поселения Андреевка по адресу: ул. Староандреевская, дом 9, где будет производиться выдача инвентаря.
Cубботник будет проходить с 9.00 до 14.00 по адресам:
- рабочий поселок Андреевка, территория прилегающая к Иловайскому пруду;
- рабочий поселок Андреевка, территория, прилегающая к пруду «Смородинка»;
- д.Голубое, на территории, прилегающей к руслу реки Горетовка, «Родник».
Во время проведения субботника участникам будет предложены: гречневая каша и горячий чай.
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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- СТО Зеленоград
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