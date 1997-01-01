Дом культуры г. п Андреевка приглашает всех желающих принять участие в конкурсе-концерте «Осеннее настроение» 26 октября в 17:00. Конкурс посвящен фильму «Приключения Электроника». В жюри — исполнитель роли Сыроежкина — Юрий Торсуев. Тематика стихов: школа, дружба, общение и всё что связано с тематикой фильма. Нужно подать заявку на участие. Количество мест ограничено.
В жюри — исполнитель роли Сыроежкина — Юрий Торсуев.
Правила участия в литературном конкурсе стихов:
- возраст от 4+ (хорошая речь) до бесконечности
- заявки принимаются по телефону 8(499)504-29-09 или на эл. почту mukandreevka@mail.ru
- пройти прослушивание 18, 22 или 23 октября (на выбор). Время с 16 до 17
p. s. Вы можете не участвовать в конкурсе, а просто прийти на интересный концерт!
Ждём вас!
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