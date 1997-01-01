Лекция: «История военного костюма в русской армии» пройдет 18 октября в Музее Зеленограда (улица Гоголя, дом 11"В"). Начало в 18:30. Вход свободный
Слушатели познакомятся с историей военного мундира, интересными фактами из истории русской армии. Рассказ будет сопровождаться демонстрацией экспонатов в зале военно-исторической миниатюры В.П. Филиппова.
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