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Регбийный Клуб «Зеленоград» сыграет домашний финал российской высшей лиги 13 октября 18:00 Регбийный стадион спортивной школы №111 Возраст 3+
фото: Зеленоградское регби/vk.com

В субботу 13 октября на регбийном стадионе у парка Победы РК «Зеленоград» сыграет домашний финал российской высшей лиги. В финале турнира «Зеленоград» встретится со столичной командой «Слава — Трудовые резервы». Начало в 18:00. Вход свободный. Федерация регби Зеленограда призывает горожан поддержать зеленоградскую команду в этом матче.

Зеленоградские регбисты переиграли новгородский «Варяг» и уверенно вышли в финал регбийного турнира.

Второй полуфинальный матч между РК «Зеленоград» и РК «Варяг» состоялся в минувшее воскресенье на регбийном стадионе в Зеленограде. К концу первого тайма Регбийный Клуб «Зеленоград» вел со счетом 34:0. Во второй тайме наши регбисты только упрочили свое преимущество. Матч завершился со счетом 86:5 в пользу РК «Зеленоград».

В финале турнира РК «Зеленоград» встретится со столичной командой «Слава — Трудовые резервы». Финал также будет состоять из двух матчей — они состоятся 13 и 20 октября.

Группа Зеленоградского регби в ВК: https://vk.com/zelrugby

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