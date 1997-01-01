Зеленоградские регбисты переиграли новгородский «Варяг» и уверенно вышли в финал регбийного турнира.

Второй полуфинальный матч между РК «Зеленоград» и РК «Варяг» состоялся в минувшее воскресенье на регбийном стадионе в Зеленограде. К концу первого тайма Регбийный Клуб «Зеленоград» вел со счетом 34:0. Во второй тайме наши регбисты только упрочили свое преимущество. Матч завершился со счетом 86:5 в пользу РК «Зеленоград».

В финале турнира РК «Зеленоград» встретится со столичной командой «Слава — Трудовые резервы». Финал также будет состоять из двух матчей — они состоятся 13 и 20 октября.

Группа Зеленоградского регби в ВК: https://vk.com/zelrugby