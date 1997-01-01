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Литературный вечер в музее ко дню рождения Лермонтова М.Ю. 11 октября 18:30 Музей Зеленограда Возраст 10+

Музей Зеленограда приглашает 11 октября на литературный вечер, посвященный Дню Рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Начало в 18:30. Вход свободный.

В программе: стихи русского поэта, рассказ о пребывании Лермонтова в усадьбе Середниково, где юный Михаил гостил в летние месяцы с 1929 по 1932 г. у родственников Столыпиных. Стихи зеленоградских поэтов.

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