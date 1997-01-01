Музей Зеленограда приглашает 11 октября на литературный вечер, посвященный Дню Рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Начало в 18:30. Вход свободный.
В программе: стихи русского поэта, рассказ о пребывании Лермонтова в усадьбе Середниково, где юный Михаил гостил в летние месяцы с 1929 по 1932 г. у родственников Столыпиных. Стихи зеленоградских поэтов.
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
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