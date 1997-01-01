Библиотека умного досуга (корпус 1106) приглашает всех желающих 13 октября послушать лекцию физика Ксении Козловской «Что общего у ваших рук и законов Вселенной? Правое и левое в природе» (практикум по созданию молекулярного конструктора). Начало в 16:00. Вход свободный.
Нескучная наука для всех желающих вместе с физиком Ксенией Козловской.
У вас есть правая и левая рука, а в природе есть правый и левый свет, правые и левые кристаллы, и даже правые и левые планеты. Правые и левые молекулы отличаются на вкус и по-разному пахнут. Правшами и левшами бывают не только люди, но и звери, а жизнь животных-левшей порой сложнее жизни левшей-людей. Будем делать физические опыты, собирать съедобные молекулы и различать правые и левые запахи.
- Удобно! Родителя просвящаются, дети играют рядом.
- Бесплатная детская комната с вожатым 3+ для посетителей лектория.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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