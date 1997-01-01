Нескучная наука для всех желающих вместе с физиком Ксенией Козловской.

У вас есть правая и левая рука, а в природе есть правый и левый свет, правые и левые кристаллы, и даже правые и левые планеты. Правые и левые молекулы отличаются на вкус и по-разному пахнут. Правшами и левшами бывают не только люди, но и звери, а жизнь животных-левшей порой сложнее жизни левшей-людей. Будем делать физические опыты, собирать съедобные молекулы и различать правые и левые запахи.