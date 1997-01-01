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Открытие VIII концертного сезона воскресных филармонических концертов 7 октября 17:00 Детская музыкальная школа № 71 Возраст 6+

VIII концертный сезон Воскресных филармонических концертов откроется 7 октября выступлением пианиста Алексея Набиулина. В концертном зале Детской музыкальной школы № 71 Алексей Набиулин выступит с программой из произведений классиков: Л. ван Бетховена, Р. Шумана, П. Чайковского. Стоимость билета 500 рублей. Стоимость абонемента на 6 концертов 2400 рублей. Начало в 17:00.

Алексей Набиулин известен широкой публике как вдумчивый, серьёзный исполнитель различных репертуарных направлений, обладающий «поющим» звуком фортепиано редкой красоты и силы. Его исполнение всегда отличается покоряющим техническим совершенством и безупречным чувством стиля и эпохи. Творческую манеру исполнителя можно охарактеризовать как сотворчество с композитором, где мастерство и абсолютная свобода владения инструментом позволяют пианисту максимально полно раскрыть и донести до слушателя глубинный, духовный смысл музыки.

Приобрести билеты и абонементы можно, оплатив квитанцию:

http://71.music.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/941719/

http://71.music.mos.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/docs/991748/

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