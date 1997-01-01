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Мастер-класс «Вязаная подставка под горячую кружку» 5 октября 17:00 ГБУК города Москвы "Творческий лицей" (корпус 813) Возраст 10+

Творческий лицей (корпус 813) приглашает всех желающих 5 октября (пятница) в 17:00 принять участие в мастер-классе «Вязаная подставка под горячую кружку». Вход свободный, но количество мест ограничено. Обязательная запись.

Опытный мастер научит вас вязать крючком, создавать именно ваши, индивидуальные изделия. Не забудьте нитки любимого цвета и, конечно, же, хорошее настроение.

Предварительная запись по телефонам: +7(925)813-55-51, +7 (499)710-06-38.

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