Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Театрально-игровой сезон для самых маленьких в библиотеке 29 сентября 12:00-13:00,20 октября 10:30-13:00 Центральная детская библиотека №251 Возраст 1+

29 сентября проект Первый театр представит знаменитый интерактивный перформанс «Вода» для детей от 10 месяцев и их родителей в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401).

В спектакле «Вода» все можно не только смотреть, но и трогать, мастерить своими руками! А в этот раз даже погулять по морям и вымокнуть под проливным дождем, послушать море в ракушках, увидеть цветные корабли на стене и аквалангиста в аквариуме. Вода здесь выступает как главный персонаж. Артисты расскажут маленьким зрителям о морях и кораблях, познакомят их с героем постановки — раком-отшельником.

Стоимость: взрослый+ребёнок 1350 руб., 600 руб. — дополнительный билет. Начало в 12:00

29 сентября проект Первый театр представит знаменитый интерактивный перформанс «Вода» для детей от 10 месяцев и их родителей в Центральной детской библиотеке № 251.

  • Памятка: сменная обувь для всех, сменная одежда для детишек — можно случайно замочиться.
  • Купить билет можно только на сайте проекта «Первый театр».
  • Информация по телефону 8(916)055-18-21

20 октября будет показан спектакль «Театр на ладошке. Осень» (от 10 мес. до 4-х лет).

Купить билет можно только на сайте проекта «Первый театр».

 Реклама
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Площади Юности. Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Ярмарка с каруселью и катком в Крюково — управа интересуется, где ее сделать
На месте спорной стройки в 15 микрорайоне сделали опись деревьев. Власти работают над отменой строительства ресторана
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
В некоторых домах из-за капремонта до сих пор нет не только отопления, но и батарей
Первый автобус 400 Т будет уходить из Зеленограда на десять минут раньше
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Репетиторский центр «Высший балл»: от подготовки к школе до курсов по ОГЭ и ЕГЭ Объявления
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Шашлыки, пыль, ведро с цементом и грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
Городская прогулка с собаками зеленоградского муниципального приюта - 30 сентября, воскресенье
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Познавательная лекция «Позывной — Кедр» из цикла «Герои космоса» — 29 сентября в ДК
День открытых дверей в МИЭТе - 29 сентября, в субботу
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС»
Новый вид кувшинок появился на Черном озере и Никольском пруду
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Центр восточных языков Mandarin School в Зеленограде Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама