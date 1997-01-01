29 сентября проект Первый театр представит знаменитый интерактивный перформанс «Вода» для детей от 10 месяцев и их родителей в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401).
В спектакле «Вода» все можно не только смотреть, но и трогать, мастерить своими руками! А в этот раз даже погулять по морям и вымокнуть под проливным дождем, послушать море в ракушках, увидеть цветные корабли на стене и аквалангиста в аквариуме. Вода здесь выступает как главный персонаж. Артисты расскажут маленьким зрителям о морях и кораблях, познакомят их с героем постановки — раком-отшельником.
Стоимость: взрослый+ребёнок 1350 руб., 600 руб. — дополнительный билет. Начало в 12:00
29 сентября проект Первый театр представит знаменитый интерактивный перформанс «Вода» для детей от 10 месяцев и их родителей в Центральной детской библиотеке № 251.
- Памятка: сменная обувь для всех, сменная одежда для детишек — можно случайно замочиться.
- Купить билет можно только на сайте проекта «Первый театр».
- Информация по телефону 8(916)055-18-21
20 октября будет показан спектакль «Театр на ладошке. Осень» (от 10 мес. до 4-х лет).
Купить билет можно только на сайте проекта «Первый театр».
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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