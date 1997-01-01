29 сентября проект Первый театр представит знаменитый интерактивный перформанс «Вода» для детей от 10 месяцев и их родителей в Центральной детской библиотеке № 251 (корпус 401).

В спектакле «Вода» все можно не только смотреть, но и трогать, мастерить своими руками! А в этот раз даже погулять по морям и вымокнуть под проливным дождем, послушать море в ракушках, увидеть цветные корабли на стене и аквалангиста в аквариуме. Вода здесь выступает как главный персонаж. Артисты расскажут маленьким зрителям о морях и кораблях, познакомят их с героем постановки — раком-отшельником.

Стоимость: взрослый+ребёнок 1350 руб., 600 руб. — дополнительный билет. Начало в 12:00