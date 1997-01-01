С помощью опытов дети познакомятся с таким природным явлением, как магнетизм. В процессе эксперимента дети выяснят, как предметы способны намагничиваться. Закрепляющий элемент полученных знаний — творческая поделка с магнитом.

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