2 октября в 18:00 КЦ «Доброволец» (корпус 1414, Детский развивающий центр «Добрознание») приглашает детей и родителей на мастер-класс по курсу экспериментариум «Магнитные приключения». С помощью опытов дети познакомятся с таким природным явлением, как магнетизм. Запись на мастер-класс обязательна.
С помощью опытов дети познакомятся с таким природным явлением, как магнетизм. В процессе эксперимента дети выяснят, как предметы способны намагничиваться. Закрепляющий элемент полученных знаний — творческая поделка с магнитом.
Все вопросы и запись по телефонам: 8(977)724-31-55, 8(499)717-42-53.
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