Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети разного возраста. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах. Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками.

Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от наших спонсоров — Салона красоты «Папион», ПандаПарка и ИгроСада. Без подарков не останется ни один участник!

Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения.