Осенний велофестиваль состоится 22 сентября на бульварной зоне Михайловских прудов, напротив ТЦ «Столица». Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Всех участников ожидают подарки от салона красоты «Папион», ПандаПарка и ИгроСада. Начало регистрации в 11:30, старт заездов в 12:00.
Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети разного возраста. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах. Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками.
Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от наших спонсоров — Салона красоты «Папион», ПандаПарка и ИгроСада. Без подарков не останется ни один участник!
Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения.
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