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Бенедикт Камбербэтч в спектакле «Гамлет» в кинотеатре «Синема Парк» 23 сентября 18:00 Кинотеатр "Синема парк" Возраст 16+

Спектакль «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли давно и заслуженно стал любимым многими театралами. В воскресенье 23 сентября в 18:00 в «Синема Парке» есть возможность ещё раз (или впервые) увидеть его на большом экране. Киноверсия спектакля идёт на английском языке с русскими субтитрами. Продолжительность спектакля 3 часа. Стоимость билета 600 руб.

Гамлет Камбербэтча (лучший в ХХI веке, по мнению части критиков) здесь — добровольная жертва пропаганды, несчастный человек, сознательно вставший на путь насилия и пожинающий все его плоды: безумие, закат своего мира, смерть. На антивоенный посыл работают самые запоминающиеся режиссерские находки спектакля: Гамлет, играющий в гигантских игрушечных солдатиков, и ураган пепла, накрывающий сцену черным снегом ядерной зимы под занавес первого акта.

Ключевые монологи Гамлета сопровождаются приёмом «замедленной съемки» прочих персонажей и погружает его во внутреннее пространство рефлексии. Сценография Эс Дэвлин, создавшей абстрактную и живописную парафразу Эльсинора, и гипнотический саундтрек композитора Джона Хопкинса усиливают этот эффект.

Режиссёра Линдси Тернер укоряли за вольное обращение с текстом, сокращение сцен или перенос их в другие акты пьесы, увлеченность спецэффектами на сцене. Всё так, но тем не менее, её постановка стала одной из самых успешных, а роль Гамлета — безусловно одной из самых ярких за всю историю.

TheatreHD: «Гамлет: Камбербэтч» — трансляция спектакля в СИНЕМА ПАРК
СИНЕМА ПАРК/youtube.com
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