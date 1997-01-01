Гамлет Камбербэтча (лучший в ХХI веке, по мнению части критиков) здесь — добровольная жертва пропаганды, несчастный человек, сознательно вставший на путь насилия и пожинающий все его плоды: безумие, закат своего мира, смерть. На антивоенный посыл работают самые запоминающиеся режиссерские находки спектакля: Гамлет, играющий в гигантских игрушечных солдатиков, и ураган пепла, накрывающий сцену черным снегом ядерной зимы под занавес первого акта.

Ключевые монологи Гамлета сопровождаются приёмом «замедленной съемки» прочих персонажей и погружает его во внутреннее пространство рефлексии. Сценография Эс Дэвлин, создавшей абстрактную и живописную парафразу Эльсинора, и гипнотический саундтрек композитора Джона Хопкинса усиливают этот эффект.

Режиссёра Линдси Тернер укоряли за вольное обращение с текстом, сокращение сцен или перенос их в другие акты пьесы, увлеченность спецэффектами на сцене. Всё так, но тем не менее, её постановка стала одной из самых успешных, а роль Гамлета — безусловно одной из самых ярких за всю историю.