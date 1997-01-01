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Премьера киноверсии мюзикла «Анна Каренина» 22 сентября 18:00 Кинотеатр "Синема парк" Возраст 12+
фото: facebook.com/zelenoparkmall

В кинотеатре «Синема Парк» в Zеленопарке в субботу 22 сентября в 18:00 состоится премьера киноверсии мюзикла «Анна Каренина» — яркого, захватывающего, эмоционального спектакля, с неизменным успехом идущего на сцене Московского театра оперетты. Это событие станет исключительным в истории отечественного мюзикла: впервые оригинальную российскую театральную постановку зрители смогут увидеть на большем экране.Стоимость билета на показ — 800 рублей.

Продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин впервые для российского театра решились перенести постановку мюзикла в кино. Из нескольких актёрских составов на экране в роли Анны Карениной увидим Екатерину Гусеву. Сергей Ли — в роли Вронского. Кити — Наталия Быстрова, Облонский — Андрей Александрин, а Левин — Денис Дэмкив.

Одновременно киноверсия будет показана в восьми городах в России. В дальнейшем фильм будет показан в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и других странах. Сейчас с большим успехом показы «Анны Карениной» прошли в Южной Корее.

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СИНЕМА ПАРК/youtube.com/

Над либретто мюзикла по роману Л.Н. Толстого работал композитор и драматург Юлий Ким, давно и плодотворно сотрудничающий с театрами. В команде профессионалов: композитор Роман Игатьев, режиссёры Алина Чевик и Еджи Шин (киноверсия), хореограф Ирина Корнеева, художник Вячеслав Окунев и другие.

Примечательно, что премьера киноверсии спектакля, созданного по мотивам одного из величайших произведений Льва Николаевича Толстого, состоится именно в сентябре 2018 года, когда страна будет отмечает 190-летие со дня рождения писателя.

Не пропустите такое замечательное событие!

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