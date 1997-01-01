Продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин впервые для российского театра решились перенести постановку мюзикла в кино. Из нескольких актёрских составов на экране в роли Анны Карениной увидим Екатерину Гусеву. Сергей Ли — в роли Вронского. Кити — Наталия Быстрова, Облонский — Андрей Александрин, а Левин — Денис Дэмкив.

Одновременно киноверсия будет показана в восьми городах в России. В дальнейшем фильм будет показан в США, Мексике, Канаде, Ирландии, Великобритании, Китае, Японии и других странах. Сейчас с большим успехом показы «Анны Карениной» прошли в Южной Корее.