Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградский фестиваль фотографии ZelPhoto в МГПУ 20 сентября 16:00 Институт делового администрирования (ИДА) Московского городского педагогического университета (МГПУ) Возраст 14+

Фестиваль фотографии, организованный учениками курса «Фотограф» МГПУ, по случаю окончания обучения пройдет 20 сентября в МГПУ (корпус 1140). В программу войдут лекции, мастер-классы, открытие выставки студентов, презентации программ профессионального образования, церемония вручения свидетельств о получении профессии, обсуждение новых проектов выпускников, встреча с абитуриентами, музыкальная и сладкая часть и конечно фотосессии. Начало в 16:00. Регистрация обязательна.

На фестивале школьникам и их родителям можно будет подать заявку на обучение по программам.

Срок обучение: Октябрь 2018 — июнь 2019.

Форма обучения: Вечерняя

Обучение бесплатное для школьников.

Регистрация участников: необходимо отправить ФИО + тел на почту mgpuphoto@mail.ru (абитуриентам — указать номер школы)

Вопросы по тел 8(926)592-30-83 Yana Ross

 Реклама
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки»
Юноша погиб из-за упавших футбольных ворот
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Впервые в нашем городе открылся салон Федеральной Сети Салонов красоты «ЦирюльникЪ» Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама