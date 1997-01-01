Фестиваль фотографии, организованный учениками курса «Фотограф» МГПУ, по случаю окончания обучения пройдет 20 сентября в МГПУ (корпус 1140). В программу войдут лекции, мастер-классы, открытие выставки студентов, презентации программ профессионального образования, церемония вручения свидетельств о получении профессии, обсуждение новых проектов выпускников, встреча с абитуриентами, музыкальная и сладкая часть и конечно фотосессии. Начало в 16:00. Регистрация обязательна.
На фестивале школьникам и их родителям можно будет подать заявку на обучение по программам.
Срок обучение: Октябрь 2018 — июнь 2019.
Форма обучения: Вечерняя
Обучение бесплатное для школьников.
Регистрация участников: необходимо отправить ФИО + тел на почту mgpuphoto@mail.ru (абитуриентам — указать номер школы)
Вопросы по тел 8(926)592-30-83 Yana Ross
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- SELGROS
-
Уже открылся!
Доступно и близко!
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !