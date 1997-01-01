На концерте выступает кавер группа @hitrockers. Кавер-группа «ХитРокерс» — это сплоченный коллектив музыкантов, влюбленных в рок-н-ролл. Задорные и зажигательные композиции в исполнении музыкантов звучат всегда по-новому, ярко и оригинально.

Генеральный спонсор мероприятия салон мужских стрижек @zelbigbro.

Внимание! У нас есть для вас флаеры для получения бесплатного напитка в день мероприятия (бокал пива, шампанского или морса).

Бронь столиков по телефону: +7(495)123-53=87

Адрес: г. Зеленоград, 2309 А