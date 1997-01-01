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Вечеринка по случаю закрытия мотосезона 16 сентября 15:30 Ресторан "ФаZенда" Возраст 18+

16 сентября — вечеринка по поводу закрытия летнего сезона у байкеров. Ожидается проезд по городу и вечеринка в ресторане «Фазенда». Старт в 15:30 от ресторана «Фазенда» в 23 микрорайоне.

Рок и Байк — это молодость, правда и свобода, это сила, способная сдвинуть горы и победить обстоятельства!

В ресторане Фазенда состоится рок-байк вечеринка по случаю закрытия летнего сезона!

В нашей программе будет всё — мотоциклы и девушки, пиво и рок-н-ролл — дорожный набор настоящего байкера! … и просто веселого человека!!!

Пейте, пойте, слушайте, знакомьтесь, празднуйте — в самом настоящем ресторане Фазенда!

Программа мероприятия:

  • 15:30 Колонна байкеров сбор на парковке ТЦ «Столица» около ресторана «Фазенда»
  • 16:15 Остановка на парковке ДК Зеленоград
  • 16:45 Остановка на площади Юности
  • 18:00 Рок Концерт
  • 20:30 Фейерверк

На концерте выступает кавер группа @hitrockers. Кавер-группа «ХитРокерс» — это сплоченный коллектив музыкантов, влюбленных в рок-н-ролл. Задорные и зажигательные композиции в исполнении музыкантов звучат всегда по-новому, ярко и оригинально.

Генеральный спонсор мероприятия салон мужских стрижек @zelbigbro.

Внимание! У нас есть для вас флаеры для получения бесплатного напитка в день мероприятия (бокал пива, шампанского или морса).

Бронь столиков по телефону: +7(495)123-53=87

Адрес: г. Зеленоград, 2309 А

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