Наступает осень — самое время попробовать свои силы в творчестве! Все мастер-классы подразделяются на две категории — 5+ и 10+, но это не значит, что откажут в участии тем, кто не подходит по возрасту! Им просто надо пригласить с собой на занятие взрослых сопровождающих. Для занятий вам понадобится только желание участвовать и сменная обувь.