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Творческие мастер-классы в М-Клубе 11 - 27 сентября Муниципальное учреждение "М-Клуб" (корпус 1455) Возраст 5+

Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой по вторникам и четвергам дети и взрослые будут создавать эксклюзивные осенние игрушки и сувениры. Начало мастер-классов 5+ в 18:00, а мастер-классов 10+ в 19:00.

Наступает осень — самое время попробовать свои силы в творчестве! Все мастер-классы подразделяются на две категории — 5+ и 10+, но это не значит, что откажут в участии тем, кто не подходит по возрасту! Им просто надо пригласить с собой на занятие взрослых сопровождающих. Для занятий вам понадобится только желание участвовать и сменная обувь.

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