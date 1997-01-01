Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает всех желающих посетить бесплатные мастер-классы в корпусе 1455. Вместе с мастерицей Натальей Самсоновой по вторникам и четвергам дети и взрослые будут создавать эксклюзивные осенние игрушки и сувениры. Начало мастер-классов 5+ в 18:00, а мастер-классов 10+ в 19:00.
Наступает осень — самое время попробовать свои силы в творчестве! Все мастер-классы подразделяются на две категории — 5+ и 10+, но это не значит, что откажут в участии тем, кто не подходит по возрасту! Им просто надо пригласить с собой на занятие взрослых сопровождающих. Для занятий вам понадобится только желание участвовать и сменная обувь.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- SELGROS
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Уже открылся!
Доступно и близко!
- В сентябре и всегда!
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Интересные коллекции
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