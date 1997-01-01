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Единый день отрытых дверей во всех культурных центрах: Доброволец, Творческий лицей, ДК, Добрознание 1 - 2 сентября Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

1 и 2 сентября в КЦ «Зеленоград», в КЦ «Доброволец», в Творческом лицее и в Детском развивающем центре «Добрознание» пройдут дни открытых дверей. Гости смогут познакомиться с творческими коллективами, выбрать ребенку или себе студию для занятий творчеством, танцами, вокалом, получить скидку на занятия, познакомиться с педагогами, посмотреть концерты, шоу, турниры, потанцевать — все это с утра до самого вечера. Вход свободный!

День открытых дверей в КЦ «Зеленоград»

В субботу, 1 сентября, с 10.00 до 20.00 для посетителей будет работать выставка достижений коллективов с наградами, грамотами и кубками в фойе Культурного центра. Все желающие смогут пообщаться с руководителями клубных формирований, посмотреть презентации и видео коллективов, записаться в понравившиеся студии и группы, получить сертификат на пробное занятие. На открытой сцене состоится концерт, на котором выступят творческие коллективы Культурного центра «Зеленоград». На летней веранде гостей ждут турниры по настольному теннису и сеансы одновременной игры в шашки и шахматы. На открытой площадке дети смогут принять участие в дворовых играх и анимационной программе от молодежного объединения «КультВолонтер».

В воскресенье, 2 сентября, в течение всего дня гости смогут посетить фотовыставку, посвященную работе Культурного центра, получить полную информацию по коллективам и студиям, записаться в кружки и стать участником культурной жизни Москвы. В фойе Культурного центра пройдет турнир по робототехнике, который организует Московская городская творческая студия технического творчества «Конструктив». В атриуме детей ждет дискотека с анимационной программой. А завершится день открытых дверей бумажным шоу.

В течение двух дней будет действовать акция — скидка 10% на месячный абонемент при заключении договора на занятия в студиях Культурного центра 1-2 сентября.

1 сентября с 11.00 в Детском развивающем центре «Добрознание» (корпус 1414)

Для детей от 1 года 4 лет подготовлен квест «Путешествие в cтрану знаний с Доброзавриком» и тематическая программа.

Каждый ребенок примет участие в праздничной анимационной программе, мастер — классах, по желанию создаст рисунок аквагримом на своем личике и получит приз в беспроигрышной лотерее.

Родители получат консультацию квалифицированных и опытных тренеров, педагогов и специалиста по развитию речи.

Ваш ребенок сможет посетить открытые занятия в группах:

  • Раннее развитие «Кроха» от 1 года до 3 лет;
  • Интеллектуальное развитие «Ступеньки» от 3-х лет;
  • «Экспериментариум» от 3,5 лет;
  • Ритмика/танцы с малышами от 2,5 лет.

Подробная информация по телефонам: 8(977) 724-31-55, 8 (499) 717-42-53.

Программа дня открытых дверей.

1 сентября с 10.00 до 16.00 — Творческий Лицей (корпус 813)

Вас ждет увлекательное «Путешествие по родной стране», творческая встреча и мастер-класс с автором фотовыставки Натальей Чебыкиной.

Знакомство с творческими коллективами: детской вокальной студией «Семицветик», вокальной студией «Интонация» и студией академического пения.

А для любителей русской народной музыки свою программу представит этностудии русской музыки «Посолонь».

Любителей декоративно — прикладного творчества приглашаем на мастер — классы: техника лоскутного шитья, скрапбукинг и украшения из фетра.

Подробная информация по телефонам: 8 (499) 710-06-38, 8 (925) 813-55-51.

Подробная программа.

Впервые! 2 сентября в 10.30 открывает свои двери Детский развивающий центр «Добрознание» (корпус 1209)

Вас ожидает праздничная программа «В стиле детства», творческие мастер-классы для детей (раннее развитие, шахматы, ритмика, английский язык). Подарки, беспроигрышная лотерея, аквагрим и много приятных сюрпризов.

Подробная информация по телефону: 8(925)120-96-76

Подробная программа.

2 сентября с 11.30 до 15.30 — Творческий Лицей (улица Гоголя 11А)

Вас ждет экскурсия по выставке «Шёлковый ветер» — работы, выполняемые на шелке, в технике холодного и горячего батика, участниками творческой мастерской «Батик».

  • Пройдёт мастер-класс по вязанию крючком «Вязание броши».
  • Презентация творческой мастерской «Декупаж с нуля».
  • Вводное занятие по вышивке лентами «Миниатюра лентами».
  • Презентация творческой мастерской «Волшебный мир фоамирана».

Подробная информация по телефону: 8(499) 732-93-72.

Подробная программа.

2 сентября в 10.30 в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514а)

Вас ждет яркое открытие, праздничная программа, увлекательные конкурсы и приятные сюрпризы! Родители смогут познакомиться и проконсультироваться с преподавателями и педагогами центра, послушать информативные лекции наших специалистов.

Для наших маленьких гостей пройдут мастер-классы и открытые уроки, где они смогут попробовать себя в различных направлениях, познакомиться с учителями, сделать подарки для мамы и папы и многое другое!

Подробная информация по телефону: 8(925) 514-21-23

Подробная программа.

Жители, которые не успели на открытие и праздничную программу, смогут получить консультацию и записаться на занятия в Единый день открытых дверей 1 и 2 сентября до 20.00!

ВАЖНО! В дни проведения Сетевой акции (1 и 2 сентября) при записи в кружок будет предоставлена скидка 10% на первый месяц посещения!

Приходите, обретайте новых друзей и с интересом проводите время!

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