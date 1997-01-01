День открытых дверей в КЦ «Зеленоград»

В субботу, 1 сентября, с 10.00 до 20.00 для посетителей будет работать выставка достижений коллективов с наградами, грамотами и кубками в фойе Культурного центра. Все желающие смогут пообщаться с руководителями клубных формирований, посмотреть презентации и видео коллективов, записаться в понравившиеся студии и группы, получить сертификат на пробное занятие. На открытой сцене состоится концерт, на котором выступят творческие коллективы Культурного центра «Зеленоград». На летней веранде гостей ждут турниры по настольному теннису и сеансы одновременной игры в шашки и шахматы. На открытой площадке дети смогут принять участие в дворовых играх и анимационной программе от молодежного объединения «КультВолонтер».

В воскресенье, 2 сентября, в течение всего дня гости смогут посетить фотовыставку, посвященную работе Культурного центра, получить полную информацию по коллективам и студиям, записаться в кружки и стать участником культурной жизни Москвы. В фойе Культурного центра пройдет турнир по робототехнике, который организует Московская городская творческая студия технического творчества «Конструктив». В атриуме детей ждет дискотека с анимационной программой. А завершится день открытых дверей бумажным шоу.

В течение двух дней будет действовать акция — скидка 10% на месячный абонемент при заключении договора на занятия в студиях Культурного центра 1-2 сентября.