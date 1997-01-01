24 августа состоится открытие обновленной в рамках проекта «Точки роста» библиотеки №253, которая становится Библиотекой умного досуга. Обновлённому пространству в библиотеке в корпусе 1106 предстоит стать «местом силы», где читают самые крутые лекции, встречаются городские сообщества, занимаются маленькие, на «продлёнке» старшие, учатся студенты, штурмят команды, работают фрилансеры, творятся проекты.
Для всех желающих в этот день: открытые занятия для детей, лекторий, интеллектуальные игры и многое многое другое. Будет вкусно, уютно с детьми в новом ярком зале, полезно на лектории, круто на открытых занятиях. Всех ждут в гости с 16:00. Вход свободный.
В рамках проекта в Библиотеке умного досуга открывается обновленный читальный зал — эргономичное пространство с компьютерными местами, зоной лектория и коворкингом. В открытом доступе читальни представлены современные издания научно-популярной тематики, а также экономика, история, политология, юридические науки, лингвистика, искусство, психология, философия и культура.
В библиотеке вновь создан зал с книжным фондом на иностранных языках: это и художественная литература, и энциклопедии. Зал оформлен граффити от арт-студии «Pshikshik», которое переносит читателей прямо в центр двух европейских столиц — Лондона и Парижа.
Многофункциональное пространство Библиотеки №253 рассчитано не только на популяризацию самого чтения как одного из самых основополагающих видов умного досуга, но и других его направлений. Здесь открываются студия звукозаписи Zelenograd.ru, занятия робототехникой, ракетомоделированием и 3D моделированием, физико-химическая лаборатория, курсы компьютерной грамотности, языковые и фотокурсы.
Детский зал «Мастерская увлечений»:
- 16:00 — 17:30 Битва роботов от центра робототехники и ракетомоделирования GREENLAB
- 17:30 — 18:00 Научное шоу лаборатории праздников «Открывашка»
- 18:00 — 22:00 Посиделки с настолками от команды T-label
Читальный зал / Лекторий
- 17:00 — 17:30 «Журналистика: жизнь за кадром». Спикер — автор и шеф-редактор тв-программ, журналист, бизнес-медиа тренер, коуч Ольга Гиверская.
- 17:30 — 18:00 «Как формировать финансовый интеллект у ребенка?». Спикер — Елена Сумина, специалист по финансовой грамотности.
- 18:00 — 18:30 «Для чего нужно знать природный талант ребенка? Гармоничное развитие с малых лет» от компании «Вербатория».
18:45 — Читальный зал / Лит-квиз
- Интеллектуальная игра для тех, кто хочет размять мозги, умеет играть в команде и хочет проверить свои знания в литературе. Ведущая — Любовь Кебш.
В течение всего дня — открытые классы для подростков от центра робототехники и ракетомоделирования GREENLAB, детской научной лаборатории «Открывашка», школы программирования «Алгоритмика», академии развития интеллекта «AMAKids».
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