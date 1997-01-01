В рамках проекта в Библиотеке умного досуга открывается обновленный читальный зал — эргономичное пространство с компьютерными местами, зоной лектория и коворкингом. В открытом доступе читальни представлены современные издания научно-популярной тематики, а также экономика, история, политология, юридические науки, лингвистика, искусство, психология, философия и культура.

В библиотеке вновь создан зал с книжным фондом на иностранных языках: это и художественная литература, и энциклопедии. Зал оформлен граффити от арт-студии «Pshikshik», которое переносит читателей прямо в центр двух европейских столиц — Лондона и Парижа.

Многофункциональное пространство Библиотеки №253 рассчитано не только на популяризацию самого чтения как одного из самых основополагающих видов умного досуга, но и других его направлений. Здесь открываются студия звукозаписи Zelenograd.ru, занятия робототехникой, ракетомоделированием и 3D моделированием, физико-химическая лаборатория, курсы компьютерной грамотности, языковые и фотокурсы.