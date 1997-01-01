Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Открытие Библиотеки умного досуга 24 августа 16:00 Библиотека №253 Возраст 6+

24 августа состоится открытие обновленной в рамках проекта «Точки роста» библиотеки №253, которая становится Библиотекой умного досуга. Обновлённому пространству в библиотеке в корпусе 1106 предстоит стать «местом силы», где читают самые крутые лекции, встречаются городские сообщества, занимаются маленькие, на «продлёнке» старшие, учатся студенты, штурмят команды, работают фрилансеры, творятся проекты.

Для всех желающих в этот день: открытые занятия для детей, лекторий, интеллектуальные игры и многое многое другое. Будет вкусно, уютно с детьми в новом ярком зале, полезно на лектории, круто на открытых занятиях. Всех ждут в гости с 16:00. Вход свободный.

В рамках проекта в Библиотеке умного досуга открывается обновленный читальный зал — эргономичное пространство с компьютерными местами, зоной лектория и коворкингом. В открытом доступе читальни представлены современные издания научно-популярной тематики, а также экономика, история, политология, юридические науки, лингвистика, искусство, психология, философия и культура.

В библиотеке вновь создан зал с книжным фондом на иностранных языках: это и художественная литература, и энциклопедии. Зал оформлен граффити от арт-студии «Pshikshik», которое переносит читателей прямо в центр двух европейских столиц — Лондона и Парижа.

Многофункциональное пространство Библиотеки №253 рассчитано не только на популяризацию самого чтения как одного из самых основополагающих видов умного досуга, но и других его направлений. Здесь открываются студия звукозаписи Zelenograd.ru, занятия робототехникой, ракетомоделированием и 3D моделированием, физико-химическая лаборатория, курсы компьютерной грамотности, языковые и фотокурсы.

Программа открытия:

Детский зал «Мастерская увлечений»:

  • 16:00 — 17:30 Битва роботов от центра робототехники и ракетомоделирования GREENLAB
  • 17:30 — 18:00 Научное шоу лаборатории праздников «Открывашка»
  • 18:00 — 22:00 Посиделки с настолками от команды T-label

Читальный зал / Лекторий

  • 17:00 — 17:30 «Журналистика: жизнь за кадром». Спикер — автор и шеф-редактор тв-программ, журналист, бизнес-медиа тренер, коуч Ольга Гиверская.
  • 17:30 — 18:00 «Как формировать финансовый интеллект у ребенка?». Спикер — Елена Сумина, специалист по финансовой грамотности.
  • 18:00 — 18:30 «Для чего нужно знать природный талант ребенка? Гармоничное развитие с малых лет» от компании «Вербатория».

18:45 — Читальный зал / Лит-квиз

  • Интеллектуальная игра для тех, кто хочет размять мозги, умеет играть в команде и хочет проверить свои знания в литературе. Ведущая — Любовь Кебш.

В течение всего дня — открытые классы для подростков от центра робототехники и ракетомоделирования GREENLAB, детской научной лаборатории «Открывашка», школы программирования «Алгоритмика», академии развития интеллекта «AMAKids».

Телефон для справок: +7(499)736-20-74

 Реклама
Открыт набор на новый учебный год в детские группы Школы рисования «Палитра увлечений» Объявления
Академия Знаний — ваш ребёнок полюбит учиться Объявления
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
На предвыборной встрече Собянина с зеленоградцами места в зале заняли люди по спискам префектуры и управ
«Ведогонь-театра» огородили для капитального ремонта
Забор возле рощи в 15 микрорайоне начали ломать с одобрения кандидата в мэры Москвы. Видео
Семейный фестиваль культуры здорового образа жизни «ЗОЖ» - 26 августа в КЦ «Зеленоград»
Бесплатные прививки от гриппа начали делать в поликлиниках, центре госуслуг и возле станции Крюково
У зеленоградских лебедей появилось потомство
Можно ли быть с собакой на детской площадке? А если она совсем-совсем маленькая?
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Двухэтажный ресторан собираются строить в 15 микрорайоне на месте рощи
У нового бассейна в Крюково будет футуристический трехмерный зеленый фасад
Гипермаркет «Зельгрос» в 17 микрорайоне откроется 6 сентября
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться
Дорожки вдоль 14 микрорайона сделают пешеходными. Но в следующем году
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Теперь жители Зеленограда могут получить визы более чем в 40 стран, не покидая свой город Объявления
Детская цирковая студия сестер Фоминых открывается в Зеленограде Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама