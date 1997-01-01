Большой Танго-Флэшмоб пройдет на площади Юности 18 августа, в субботу с 16:00 до 17:00. Приглашаются все желающие. Приходите танцевать!
В этот день и час тысячи людей в самых разных городах России (и не только России) выйдут на улицы города, чтобы станцевать танго!
И Зеленоград станет частью этого уникального события!
Приходите танцевать с нами танго!
Города — участники: Саратов, Ярославль, Астана, Рига, Москва, Королев, Жуковский,
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !