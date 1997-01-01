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Большой Танго-Флэшмоб 18 августа 16:00 площадь Юности Возраст 16+

Большой Танго-Флэшмоб пройдет на площади Юности 18 августа, в субботу с 16:00 до 17:00. Приглашаются все желающие. Приходите танцевать!

В этот день и час тысячи людей в самых разных городах России (и не только России) выйдут на улицы города, чтобы станцевать танго!

И Зеленоград станет частью этого уникального события!

Приходите танцевать с нами танго!

Города — участники: Саратов, Ярославль, Астана, Рига, Москва, Королев, Жуковский,

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