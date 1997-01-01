T-label — инициативная команда зеленоградских ребят, которые стараются привнести что-то новое в жизнь города. Делают они это своими мероприятиями — например, такими как по-домашнему уютными посиделками с настольными играми.

На посиделках все гости собираются вместе, как одна большая семья, и играют в настольные игры, согревая руки горячим чаем в холодные дни или остужаясь прохладным соком в жару. Здесь есть все самые любимые игры — «Имаджинариум», «Манчкин», «Cluedo», «Дженга», «Элиас», «Свинтус», «Битва Магов» многие другие.