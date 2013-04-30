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Бесплатное занятие «Партнерские роды. Учимся рожать вместе» 25 июля 12:00 Родильный дом (роддом) Возраст 18+
@family.photo_msk

25 июля в 12:00 в Перинатальном центре (улица Александровка, дом 8, строение 3) пройдет бесплатное занятие «Партнерские роды. Учимся рожать вместе». Запись открыта.

На занятии ждут всех сомневающихся будущих пап и мам.

Многие будущие мамы сомневаются, стоит ли брать с собой в роддом будущих пап.

Безусловно, это личный выбор каждой семьи. На занятии продемонстрируют, как эмоционально и душевно со стороны выглядит поддержка мужа.

Кроме этого, папа неизбежно многое прочувствует и поймет, находясь с мамой в такой редкий момент! Только представьте, какое это счастье увидеть своего малыша одним из первых!

Записаться и задать вопросы можно на странице Перинатального центара ВК: https://vk.com/rd_zelenograd

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