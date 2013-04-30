Многие будущие мамы сомневаются, стоит ли брать с собой в роддом будущих пап.

Безусловно, это личный выбор каждой семьи. На занятии продемонстрируют, как эмоционально и душевно со стороны выглядит поддержка мужа.

Кроме этого, папа неизбежно многое прочувствует и поймет, находясь с мамой в такой редкий момент! Только представьте, какое это счастье увидеть своего малыша одним из первых!

Записаться и задать вопросы можно на странице Перинатального центара ВК: https://vk.com/rd_zelenograd