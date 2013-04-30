25 июля в 12:00 в Перинатальном центре (улица Александровка, дом 8, строение 3) пройдет бесплатное занятие «Партнерские роды. Учимся рожать вместе». Запись открыта.
На занятии ждут всех сомневающихся будущих пап и мам.
Многие будущие мамы сомневаются, стоит ли брать с собой в роддом будущих пап.
Безусловно, это личный выбор каждой семьи. На занятии продемонстрируют, как эмоционально и душевно со стороны выглядит поддержка мужа.
Кроме этого, папа неизбежно многое прочувствует и поймет, находясь с мамой в такой редкий момент! Только представьте, какое это счастье увидеть своего малыша одним из первых!
Записаться и задать вопросы можно на странице Перинатального центара ВК: https://vk.com/rd_zelenograd
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