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Регби. Высшая лига чемпионата России 7 июля 18:30 Регбийный стадион спортивной школы №111
Фото Екатерины Меркурьевой/vk.com/zelrugby

7 июля на регбийном стадионе СШОР № 111 (Озерная аллея, дом 10) состоится встреча лидеров группы «А» Высшей лиги Чемпионата России — регбийных клубов «Зеленоград» и «Динамо».

Начало в 18:30. Вход свободный.

Для поддержки больльщиков будет работать бургерная ЯНХУК. Ну, а самые активные болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от партнеров встречи парикмахерской Big Bro, а не барбершоп | Зеленоград и стратегических партнеров и друзей пиццерии Sergio Pizza Official

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