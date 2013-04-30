Фото Екатерины Меркурьевой/vk.com/zelrugby
7 июля на регбийном стадионе СШОР № 111 (Озерная аллея, дом 10) состоится встреча лидеров группы «А» Высшей лиги Чемпионата России — регбийных клубов «Зеленоград» и «Динамо».
Начало в 18:30. Вход свободный.
Для поддержки больльщиков будет работать бургерная ЯНХУК. Ну, а самые активные болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от партнеров встречи парикмахерской Big Bro, а не барбершоп | Зеленоград и стратегических партнеров и друзей пиццерии Sergio Pizza Official
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