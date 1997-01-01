Фестиваль туризма пройдет возле озера «Щепкино болото». Даты проведения: 7 июля с 10:00 до 8 июля 16:00.
Программа: туристические мастер-классы, соревнования, заплывы на пакрафтах по озеру и просмотр футбола в лесной фан-зоне.
Для всех желающих полноценная ночевка в палатке в туристическом лагере в спальниках/палатках, приготовление полевой кухни, полевая баня. Вход свободный.
- обучающий мастер класс по работе с базовым туристическим снаряжением: подгонка и настройка рюкзака под себя, основы укладки рюкзака, установка палатки, работа с газовыми горелками,
- правила построения туристической стоянки/лагеря; безопасность при постановке лагеря в лесу-поле-горах (выбор места под установку палатки, оборудование индивидуального спального места, оборудование кострового места, оборудование походной кухни, походная баня/туалет),
- основы походной кухни (как и что кушают туристы в походах, приготовление обеда на костре или горелке, очистка воды в полевых условиях, приготовление и дегустация сублимированных продуктов),
- техника безопасности и индивидуальная защита в походе (первая медицинская помощь в походе, личная и групповая аптечка, защита от насекомых и клещей, защита от солнца-ветра-дождя),
- соревнования по базовым туристическим дисциплинам для новичков,
- обучение и катание на байдарках и пакрафтах по озеру,
- выступления туристических YouTube блогеров,
- общение, обмен опытом, тусовка. Есть возможность рыбалки и купания в озере,
- просмотр матча Россия-Хорватия в организованной фан-зоне в лесу.
Суть фестиваля — любой желающий новичок, ни разу не ходивший в поход и не имеющий личного снаряжения, может прийти и два дня (при желании день) пожить в полноценном туристическом лагере со всеми его прелестями и нюансами. А заодно и научиться всем базовым премудростям туризма, пообщаться с опытными туристами, перенять опыт или задать вопросы на любые интересующие темы, попробовать на собственном опыте поработать с различным туристическим оборудованием и снаряжением.
Московская область, Солнечногорский район, лесная зона между станциями Малино и Фирсановкая, площадка со сценой «Щепка» возле озера «Щепкино болото», стоянка на маркированном маршруте «Фирсановка — усадьба Середниково»
Из Москвы на электричке до станции Малино (Ленинградский вокзал, в пути ~45 минут). Со станции Малино спускаемся с платформы и поворачиваем налево, по асфальту 200 метров до автобусной остановки «Платформа Малино». Далее поворачиваем вправо и входим в лес, снова направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой и указательными табличками «К фестивалю RUT Fest».
Из Зеленограда на электричке со станции Крюково до станции Малино ( в пути ~10 минут). Далее переходим по мосту через ЖД, и идем тем же путем. Электрички ходят целый день, вплоть до поздней ночи.
Личным транспортом прямого подъезда к площадке нет, поэтому едем в Зеленоград, здесь по улице Железнодорожная в конец улицы, до автобусной остановки «Платформа Малино», здесь есть бесплатная стоянка на 30 автомобилей. Со стоянки входим в лес, поворачиваем направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой и указательными табличками «К фестивалю RUT Fest».
- Еду и питье в достаточных количествах. В отдельном посте расскажем, что лучше брать с собой.
- Если есть желание остаться на оба дня фестиваля, то берем с собой палатку, коврик, спальник. Если своей палатки нет, ничего страшного, на месте будет возможность взять фестивальное снаряжение.
- Обязательно берем с собой миску, кружку, ложку. Для вечера пригодится фонарик.
- Одеваемся по погоде, но не забываем обязательно взять с собой дождевик, кепку или панамку от солнца, флисовую кофту для прохладного вечера. Также для прогулок по лесу желательно быть в штанах и кроссовках, чтобы защитится от клещей. Ну, а если есть желание искупаться в озере — не забываем плавки и купальники.
- Лагерь находится в непосредственной близости от воды, поэтому берем спреи репелленты от комаров и прочих насекомых, этим же спреем обрабатываем штанины и обувь для защиты от клещей.
- На утро первого дня хорошо бы взять с собой бутерброды и небольшой перекус, и обязательно питьевую воду, из расчета два литра воды на человека в день.
- Видеокамеру, фотоаппарат или мобильный с камерой по желанию, но фотографировать будет что, даже не сомневайтесь!
На территории площадки проведения фестиваля возможна ночевка в палатках. Подготовка площадки к фестивалю начнется с пятницы, так что при желании можно приехать заранее, скажем в пятницу вечером, и занять себе лучшие места под палатку. Если своей палатки нет, но есть желание остаться на фестиваль с ночевкой, то на месте будет возможность, сделав взнос на развитие проекта Rutrail, взять фестивальное снаряжение — палатку, коврик, спальник.
Поддержать проект Rutrail на фестивале можно будет не только словом, но и делом. Сделав добровольный взнос на создание маршрутов Rutrail, в качестве благодарности, на время проведения фестиваля вы получите полный комплект туристического снаряжения, необходимого для комфортного проживания в лагере (палатка, спальник, коврик).
600 рублей — комплект палатка/коврик/спальник
300 рублей — комплект коврик/спальник
Группа ВК: RUTRAIL — маркированные тропы России.
Вход на фестиваль сводобный. Условия участия: репост этой новости с хэштегами #rutrail#rutfest, а также отметиться в комментарии под этим постом, указав, нужны ли будут палатка, спальник, коврик.
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