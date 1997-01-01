Как добраться:

Из Москвы на электричке до станции Малино (Ленинградский вокзал, в пути ~45 минут). Со станции Малино спускаемся с платформы и поворачиваем налево, по асфальту 200 метров до автобусной остановки «Платформа Малино». Далее поворачиваем вправо и входим в лес, снова направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой и указательными табличками «К фестивалю RUT Fest».

Из Зеленограда на электричке со станции Крюково до станции Малино ( в пути ~10 минут). Далее переходим по мосту через ЖД, и идем тем же путем. Электрички ходят целый день, вплоть до поздней ночи.

Личным транспортом прямого подъезда к площадке нет, поэтому едем в Зеленоград, здесь по улице Железнодорожная в конец улицы, до автобусной остановки «Платформа Малино», здесь есть бесплатная стоянка на 30 автомобилей. Со стоянки входим в лес, поворачиваем направо и идем 1,3 км по тропе с маркировкой и указательными табличками «К фестивалю RUT Fest».