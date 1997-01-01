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День памяти и скорби 22 июня 4:00 Парк Победы Возраст 6+

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах пройдут торжественные и патриотические акции, концерты и экскурсии.

Акция «Свеча Памяти»

22 июня в Парке Победы зеленоградцы зажгут «Свечу Памяти». Сбор участников в 3:30 у верхних каскадных фонтанов. Подробности по телефону: +7 (499)736-83-20.

У акции есть группа «ВКонтакте»: https://vk.com/spzel2018

Акция «Вахта Памяти»

Так же 22 июня в 4 тура все желающие могут присоединиться к патриотической акции «Вахта Памяти» в Парке Победы и у мемориала на Братской могиле в Каменке. На рассвете будут зажжены факелы в память о величайшем подвиге солдат.

Экскурсии для школьников по местам боев Зеленограда

С 18 по 22 июня «Творческий лицей» проводит экскурсии для школьников по местам боев Зеленограда. В ходе экскурсии участники узнают много интересных подробностей об истории нашего района. Экскурсии будут проходить с понедельника по пятницу с 11.00 до 12.30.

Справки и запись по телефону: 8 (499) 710-06-38.

Музыкально-литературная композиция «А память все зовет…»

22 июня, 19.00. в КЦ «Зелеоград» покажут музыкально-литературную композицию «А память все зовет…» литературного театра «Романтик».

Акция «Красная гвоздика» в Химках

В Химках благотворительный фонд «Память поколений» 22 июня проводит федеральную акцию «Красная гвоздика», направленную на реальную адресную поддержку участников всех войн, в которых принимала участие наша страна.

Купив такой значок за символическую цену и надев его 22 июня, в День памяти и скорби, каждый человек может поддержать ветеранов не только словами, но и делом: все собранные средства фонд «Память поколений» направит на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий.

В Химках стать участником акции сможет каждый. Мероприятие пройдет 22 июня вблизи обелиска «Отстоявшим Отчизну». Начало в 11:00.

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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