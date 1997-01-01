Акция «Красная гвоздика» в Химках

В Химках благотворительный фонд «Память поколений» 22 июня проводит федеральную акцию «Красная гвоздика», направленную на реальную адресную поддержку участников всех войн, в которых принимала участие наша страна.

Купив такой значок за символическую цену и надев его 22 июня, в День памяти и скорби, каждый человек может поддержать ветеранов не только словами, но и делом: все собранные средства фонд «Память поколений» направит на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий.



В Химках стать участником акции сможет каждый. Мероприятие пройдет 22 июня вблизи обелиска «Отстоявшим Отчизну». Начало в 11:00.