День молодежи пройдет 21 июля в Зеленограде пройдет на двух площадках в Парке Победы (начало в 16:00) и на Михайловских прудах (начало в 11:00).

В программе: фестиваль красок холи, концерты, мастер-классы и конкурсы, розыгрыши призов и дискотека.

Рекомендуемый возраст: 14+

Вход свободный.