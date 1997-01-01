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День молодежи в Зеленограде Парк Победы Возраст 14+
фото: Екатериина Сподаренко/Zelenograd.ru

День молодежи пройдет 21 июля в Зеленограде пройдет на двух площадках в Парке Победы (начало в 16:00) и на Михайловских прудах (начало в 11:00).

В программе: фестиваль красок холи, концерты, мастер-классы и конкурсы, розыгрыши призов и дискотека.

Рекомендуемый возраст: 14+

Вход свободный.

В программе:

В этот день можно будет развлечься на уже традиционном и полюбившемся многим зеленоградцам фестивале красок холи, который первый раз состоялся три года назад. С тех пор ежегодно десятки школьников, студентов, семей с детьми и взрослых людей собираются на территории КЦ «Зеленоград», чтобы окунуться в яркие краски.

Гостей ждет концерт, хедлайнерами которого станут рэп-исполнитель MASTANK и молодая и яркая группа NEBEZAO. За музыкальное настроение будут отвечать Dj Lebedev и Dj Novoseltcev. Ведущим мероприятия станет Zharkih, который будет не только вести праздник, но и управлять ярким флешмобом — сообщать гостям, когда одновременно кидать вверх красочный порошок.

Далее состоится финал фестиваля «Знаки», где выступят зеленоградские молодежные группы и молодые исполнители, творчество которых относится к различным жанрам музыкального искусства.

На празднике будут рады и маленьким гостям. Здесь их будут ждать творцы одной из древнейших форм сценического искусства — мимы, а также милые и любознательные существа селфики.

Батутный центр «ОблакоПарк» разыграет сертификаты на разовое посещение центра. Также гостей праздника ждет розыгрыш призов в нескольких номинациях: лучшее селфи, лучший костюм, лучшее фото с праздника, конкурс репостов.

Подробнее о конкурсе в группе ВКонтакте https://vk.com/lovezelenograd.

Партнеры праздника: батутный центр «ОблакоПарк», творческое объединение «Карамельки», студия танцев «Феникс», магазин LEROY MERLIN, ресторан «СушиСет», гипермаркет спортивных товаров «Декатлон», пиццерия Sergio Pizza.

Расписание:

16:00-17:00 Выступление DJ

17:00-18:00 Финал фестиваля «Знаки»

18:00-18:30 Запуск красок

18:40-18:45 Розыгрыш призов

18:45-19:20 Запуск красок

19:20-19:30 Розыгрыш призов

19:30-19:45 DJ

19:45-20:10 Выступление приглашенного артиста

20:10-20:30 Запуск красок

20:30-21:00 Хедлайнер

День молодежи на Михайловских прудах

Гостей праздника ожидает обширная и разнообразная программа — показательные выступления, рукопашные бои, выступления лучших творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, спортивный эквилибр, мото-шоу от «Ночных волков», рок-концерт с участием групп RetrocainE, «Петр Брок и Полугора», «КУБА» и, конечно, супер-дискотека от DJ Mr Nuzhny.

Начало праздника в 11:00, приходите, будет весело!

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