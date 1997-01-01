В преддверии выхода новой части «Мира Юрского периода» Синема парк приглашает пересмотреть в формате 3D на огромных экранах кинотеатров с чего же все начиналось.
Покупайте билеты, только один сеанс 26 мая в 17:00 во всей сети Синема парк.
Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние зверушки — динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а один из работников, пытаясь продать «рассаду» налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к тому, что доисторические животные оказываются на воле, где действуют в соответствии со своими инстинктами. (КиноПоиск)
- Фильм снят по мотивам романа Майкла Крайтона «Парк Юрского периода».
- Премьера фильма прошла 9 июня 1993 года в музее National Building Museum в Нью-Йорке, а все вырученные от неё средства пошли на благотворительность.
- Режиссер фильма Стивен Спилберг
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