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«Парк Юрского периода» в Синема парк 26 мая 17:00 Кинотеатр "Синема парк" Возраст 6+

В преддверии выхода новой части «Мира Юрского периода» Синема парк приглашает пересмотреть в формате 3D на огромных экранах кинотеатров с чего же все начиналось.

Покупайте билеты, только один сеанс 26 мая в 17:00 во всей сети Синема парк.

Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние зверушки — динозавры, которые по его идее и должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а один из работников, пытаясь продать «рассаду» налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к тому, что доисторические животные оказываются на воле, где действуют в соответствии со своими инстинктами. (КиноПоиск)

  • Фильм снят по мотивам романа Майкла Крайтона «Парк Юрского периода».
  • Премьера фильма прошла 9 июня 1993 года в музее National Building Museum в Нью-Йорке, а все вырученные от неё средства пошли на благотворительность.
  • Режиссер фильма Стивен Спилберг

Парк Юрского периода — трейлер
KinomaxCinema/youtube.com
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