В преддверии выхода новой части «Мира Юрского периода» Синема парк приглашает пересмотреть в формате 3D на огромных экранах кинотеатров с чего же все начиналось.

Покупайте билеты, только один сеанс 26 мая в 17:00 во всей сети Синема парк.