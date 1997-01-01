Молодая семья блогеров-путешественников Сергея и Екатерины Кучиных расскажет о своём канале на «Youtube», о том, что такое travel-сегмент, об особенностях индивидуальных и семейных путешествий. В рамках мероприятия запланирована демонстрация видеороликов, снятых парой в путешествиях.

Одиссея Кати&Сергея — Travel