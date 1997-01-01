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Встреча с молодой семьей блогеров-путешественников Сергеем и Екатериной Кучиными «Путешествуем вместе!» 23 мая 18:30 ГБУК города Москвы "Творческий лицей" (корпус 813) Возраст 18+

Сетевая акция «Оффлайн среда» пройдет в рамках реализации краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». «Творческий лицей» представляет проект «Маленькие шаги по большой стране». Встреча с молодой семьей блогеров-путешественников Сергеем и Екатериной Кучиными «Путешествуем вместе!» состоится 23 мая, начало в 18:30. Вход свободный.

Зеленоград, корпус 813. Справки по телефону 8(499)710-06-38.

Молодая семья блогеров-путешественников Сергея и Екатерины Кучиных расскажет о своём канале на «Youtube», о том, что такое travel-сегмент, об особенностях индивидуальных и семейных путешествий. В рамках мероприятия запланирована демонстрация видеороликов, снятых парой в путешествиях.

Одиссея Кати&Сергея — Travel

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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