Сетевая акция «Оффлайн среда» пройдет в рамках реализации краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». «Творческий лицей» представляет проект «Маленькие шаги по большой стране». Встреча с молодой семьей блогеров-путешественников Сергеем и Екатериной Кучиными «Путешествуем вместе!» состоится 23 мая, начало в 18:30. Вход свободный.
Зеленоград, корпус 813. Справки по телефону 8(499)710-06-38.
Молодая семья блогеров-путешественников Сергея и Екатерины Кучиных расскажет о своём канале на «Youtube», о том, что такое travel-сегмент, об особенностях индивидуальных и семейных путешествий. В рамках мероприятия запланирована демонстрация видеороликов, снятых парой в путешествиях.
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