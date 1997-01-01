Урок истории в новом формате

Выйдите за границы привычного обучения!

«Взятие Парижа» — это иммерсивное историческое шоу, где зрители не просто познакомятся с победоносным сражением русской армии с войсками Наполеона, но и с головой окунутся в события начала XIX века при помощи яркого представления и разнообразных интерактивных площадок.

Шоу пройдет в антураже французской столицы XIX века. Участники смогут прогуляться по узким парижским улочкам, выпить кофе в старинном кафе и купить пару приятных мелочей у шумных рыночных торговцев… пока совсем рядом не начнется историческая битва. Зрители окажутся в самом центре событий весны 1814 года.