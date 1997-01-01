19 мая иммерсивное историческое шоу «Взятие Парижа» пройдет в Парке «Пилигрим», который расположен на территории усадьбы Середниково. Зрители шоу не просто познакомятся с победоносным сражением русской армии с войсками Наполеона, но и с головой окунутся в события начала XIX века при помощи яркого представления и разнообразных интерактивных площадок. Начало в 12:00. Стоимость участия от 1500 руб., до 5000 руб. Зарегистрироваться и купить билеты можно на сайте.
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«Взятие Парижа» — это иммерсивное историческое шоу, где зрители не просто познакомятся с победоносным сражением русской армии с войсками Наполеона, но и с головой окунутся в события начала XIX века при помощи яркого представления и разнообразных интерактивных площадок.
Шоу пройдет в антураже французской столицы XIX века. Участники смогут прогуляться по узким парижским улочкам, выпить кофе в старинном кафе и купить пару приятных мелочей у шумных рыночных торговцев… пока совсем рядом не начнется историческая битва. Зрители окажутся в самом центре событий весны 1814 года.
- Полное погружение в атмосферу событий 1814 года, когда произошла финальная битва русской армии с войсками Наполеона.
- Декорации Парижа XIX века, отважная кавалерия, залпы артиллерийских орудий, спецэффекты, каскадерское и пиротехническое шоу.
- Старинное оружие, фото с гусарами, уроки верховой езды от мастеров московского ипподрома и многое другое.
- Вы увидите события тех лет в деталях, сидя на трибуне в комфортабельном кресле.
- Историческое сражение будет проходить так близко, что вы ощутите эффект присутствия.
- Вы удивите своих друзей в социальных сетях, запечатлев эффектные взрывы на фото и видео.
- Александр I — Император и самодержец Всероссийский
Михаил Барклай-де-Толли — Русский полководец, главнокомандующий русской армией
Наполеон I — Император французов
Огюст Мармон — Маршал Франции, командир 6-го армейского корпуса Великой армии
12:00 — 14:00 Посещение «Парижа XIX века», интерактивных площадок, точек питания, сувенирной продукции.
14:00 — 15:00 Реконструкция сражения «Взятие Парижа», парад участников реконструкции.
15:00 — 16:00 Посещение Киногорода, фотографирование.
18 марта 1814 года войска союзной армии фельдмаршалов Блюхера и Шварценберга атаковали и захватили подступы к Парижу.
Город капитулировал уже на следующий день — до того, как Наполеон смог отправить армию для его спасения. Бонапарт хотел стянуть к столице все войска и продолжить борьбу. Однако этому решению воспрепятствовали маршалы, которые трезво оценивали соотношение сил. Император французов был вынужден отречься от престола.
Сражение за Париж стало одним из самых кровопролитных боев кампании 1814 года. Русская армия потеряла более 6000 солдат, но эпоха Наполеоновских войн была закончена.
На территории реконструкции будут работать интерактивные площадки, на которых вы сможете примерить историческое снаряжение, увидеть военную технику и узнать интересные факты об истории Отечественной войны 1812 года.
- Военный лагерь русской армии
- Военный лагерь французской армии
- Конный двор
- Походная кузня
- Фотосалон
- Улица ремесел
- Бал-променад
Парк «Пилигрим» расположен на территории усадьбы Середниково. Специально для шоу лучшие российские декораторы воссоздали район старого Парижа. Здесь можно прогуляться по старинным улицам и площадям и полностью погрузиться в атмосферу городской жизни XVIII—XIX вв.ека. Парк «Пилигрим» — это место, где прошлое сливается с настоящим, а кино выходит за пределы экрана.
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