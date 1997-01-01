Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети несколько возрастных категорий: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах.

Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от наших спонсоров — ПандаПарка и ИгроСада. Без подарков не останется ни один участник!

Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения. Сотрудники «М Клуба» проведут цигун-зарядку, научат рисованию и оригами, покажут движения современных танцев.