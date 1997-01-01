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Весенний детский велофестиваль 20 мая 11:00 Зона отдыха Михайловские пруды (15 микрорайон) Возраст 4+

Весенний детский велофестиваль состоится 20 мая на бульварной зоне Михайловских прудов, напротив ТЦ «Столица». Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Всех участников ожидают подарки от ПандаПарка и ИгроСада. Начало регистрации в 11:00, старт заездов в 12:00.

Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети несколько возрастных категорий: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах.

Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от наших спонсоров — ПандаПарка и ИгроСада. Без подарков не останется ни один участник!

Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения. Сотрудники «М Клуба» проведут цигун-зарядку, научат рисованию и оригами, покажут движения современных танцев.

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+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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