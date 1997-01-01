Музей Зеленограда 17 мая приглашает всех желающих на лекцию об основателях санатория «Крюково», условиях проживания пациентов санатория и методах их лечения. Лекция состоится по адресу: улица Гоголя, дом 11В. Начало в 19:00. Вход свободный.
С конца 19-го века около станции Крюково Николаевской железной дороги располагался санаторий «Крюково». Профиль санатория определялся как неврологический, и был рассчитан на обеспеченных людей. Здесь поправляла свое здоровье матушка А.А. Блока — А.А.Кублицкая-Пиотух, сын К.С.Станиславского и многие другие. Для лечения нуждающихся литераторов и врачей в1909 году в санатории в память об А.П. Чехове была открыта Чеховская комната с бесплатным содержанием и комфортом.
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