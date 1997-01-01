Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Лекция об основателях и истории санатория «Крюково» 17 мая 19:00 Музей Зеленограда Возраст 12+
фото: humus.livejournal.com

Музей Зеленограда 17 мая приглашает всех желающих на лекцию об основателях санатория «Крюково», условиях проживания пациентов санатория и методах их лечения. Лекция состоится по адресу: улица Гоголя, дом 11В. Начало в 19:00. Вход свободный.

С конца 19-го века около станции Крюково Николаевской железной дороги располагался санаторий «Крюково». Профиль санатория определялся как неврологический, и был рассчитан на обеспеченных людей. Здесь поправляла свое здоровье матушка А.А. Блока — А.А.Кублицкая-Пиотух, сын К.С.Станиславского и многие другие. Для лечения нуждающихся литераторов и врачей в1909 году в санатории в память об А.П. Чехове была открыта Чеховская комната с бесплатным содержанием и комфортом.

 Реклама
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Автозапчасти от EMEX - всегда вовремя и по низким ценам. Объявления
Автосервис СТО Зеленоград = все виды слесарных работ, автомойка, шиномонтаж. Объявления
Ресторан «Брецель»: «Весна в стиле Jazz» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В мае

Скидки
плитку 3-10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама