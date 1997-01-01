День открытых дверей для доноров состоится 21 апреля с 9:00 до 12:00. Всех, кто по состоянию здоровья может сдавать кровь, приглашают в отделении трансфузиологии ГКБ им. М. П. Кончаловского по адресу: Зеленоград, улица Каштановая аллея, дом 2, строение 1. Вход со стороны приемного отделения. Контактный телефон: 8(499)735-62-06
Не забудьте взять с собой паспорт.
Акция приурочена к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля. Этот праздник посвящен, в первую очередь, тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Конечно, в этот день чествуют и специалистов, работающих в отделениях трансфузиологии и на станциях переливания крови.
Многие считают, что их помощь не нужна, так как они имеют распространенные группу и резус фактор. На самом деле, такая кровь нужна всегда! Ее имеют большинство не только здоровых, но и больных людей.
Сдавать кровь нужно не только в экстремальных ситуациях. Для пострадавшего человека каждая потерянная минута — серьезная опасность. Донация занимает некоторое время, а кровь может понадобиться немедленно.
Необходимо, чтобы донорство было регулярным — только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови.
Внимание! На сайте больницы действует донорский светофор, благодаря которому можно узнать, запасы какой крови нуждаются в пополнении больше всего. В разделе Служба крови также размещена подробная информация о противопоказаниях, о том, кто может стать донором, как подготовиться и т. д.
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