Акция приурочена к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается в России 20 апреля. Этот праздник посвящен, в первую очередь, тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Конечно, в этот день чествуют и специалистов, работающих в отделениях трансфузиологии и на станциях переливания крови.

Многие считают, что их помощь не нужна, так как они имеют распространенные группу и резус фактор. На самом деле, такая кровь нужна всегда! Ее имеют большинство не только здоровых, но и больных людей.

Сдавать кровь нужно не только в экстремальных ситуациях. Для пострадавшего человека каждая потерянная минута — серьезная опасность. Донация занимает некоторое время, а кровь может понадобиться немедленно.

Необходимо, чтобы донорство было регулярным — только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови.