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Благотворительная акция Fashion Spring для детей с ДЦП 16 апреля 18:30 Ресторан "ФаZенда"

16 апреля в 18:30 в ресторане «Фазенда» (корпус 2309А) пройдет благотворительная акция Fashion Spring. Цель акции — сбор средств для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП) вместе с благотворительной зеленоградской организацией «МногоМама»

В рамках мероприятия планируется организация показа мод одежды дизайнеров и магазинов из Зеленограда. После показа гости могут приобрести любую понравившуюся вещь на специальном торговом корнере, где будет также проходить выставка картин модных зеленоградских художников.

Перед мероприятием будет осуществляться продажа билетов с отрывной частью (для розыгрыша призов) по цене 200 рублей, в стоимость билета входит бокал шампанского. Все собранные средства от продажи билетов и процент от проданной одежды и картин будут пожертвованы в благотворительную организацию МногоМама в Зеленограде (с предоставлением подробного фотоотчета).

В показе примут участие самые красивые, успешные женщины Зеленограда и талантливые дети. Организаторы специально не приглашают профессиональных моделей, чтобы подчеркнуть реальную красоту реальных людей! Это проект-философия, направленная на уход от навязанных стандартов красоты, в том числе и для демонстрации аксессуаров и одежды. А в руках стилиста Светланы Бердниковой любая женщина — модель.

В Fashion Spring участвуют магазин итальянской одежды Modline и Стилист Екатерина Позднякова, Fest Studio, Elena Vostrova, бутик SELECTION by Patrarskaya и Tanya Novo.

В этот вечер для наших гостей будет петь джаз Ирина Нечаева-Зоина — ее красивый голос и тембр никого не оставит равнодушным и Эстрадно-Вокальная студия «Голос Ангела». Ведущим вечера станет известный шоумен Роман Горбань, а атмосферу вечера создаст декоратор от Fortuna Flowers Ольга Ершова.

Организаторы: Ресторан Фазенда, Рекламное агентство NFQ и стилист Светлана Бердникова.

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Всегда поможем
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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