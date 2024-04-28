Школа шитья и рукоделия

В школе шитья и рукоделия расскажут о традициях Пасхи, придумают идеи для пасхальных подарков, научатся основам кройки и шитья, сошьют мешочек для кулича, салфетку из льна с декором из кружева, украшение для кулича из текстиля и кружева, раннер для праздничного стола, конфетницу. Мастер-классы проходят каждый час, по выходным с 12 до 18 часов, по будням с 15 до 18. Расписание.