Пасхальный фестиваль открылся на бульваре 16-го микрорайона — мастер-классы по шитью и кулинарии, концерты и проект для владельцев животных. Работает бесплатная карусель
Школа шитья и рукоделия
В школе шитья и рукоделия расскажут о традициях Пасхи, придумают идеи для пасхальных подарков, научатся основам кройки и шитья, сошьют мешочек для кулича, салфетку из льна с декором из кружева, украшение для кулича из текстиля и кружева, раннер для праздничного стола, конфетницу. Мастер-классы проходят каждый час, по выходным с 12 до 18 часов, по будням с 15 до 18. Расписание.
Кулинарные мастер-классы
Кулинарные мастер-классы на офире 5 мая: в 13 часов пожарят шашлык из говядины, в 15 — сварят уху на костре
Концерты на сцене
- 2 мая, 18:50 Молодежный ансамбль «Вита-Нова»
- 5 мая, 12:00 Концерт «Весна Пасхальная» хоровых коллективов воскресных школ Зеленоградских православных храмов и других коллективов
- 5 мая, 16:00 Хор «Диакапелла». Пасхальная программа
- 5 мая, 17:00 Театр «Парабазис». Спектакль «Крошечка ховрошечка»
- 5 мая, 18:30 Камерный хор «Возрождение»
Проект «?Четвероногий друг»
С 28 апреля по 1 мая, в 15 часов:
- лекции, практические занятия с кинологом и советы от ветинспектора
- ветеринарные станции: консультации специалистов, клинический осмотр, вакцинации против бешенства (вакцина Рабикан), стрижка когтей и чистка ушей. Прием в ветеринарные станции в порядке живой очереди
- регистрация в информационной системе ВетАС. Она открывает доступ к электронной записи на прием к ветеринару, амбулаторной карте любимца в личном кабинете на сайте мэриии другим возможностям
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