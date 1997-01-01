В рамках ежегодной культурной акции «Ночь театров» 24 марта в «Ведогонь-театре» покажут спектакль «Пришел мужчина к женщине», премьера которого состоялась в 2014 году. Это пьеса для двух актеров, в спектакле заняты Наталья Табачкова и Александр Бавтриков — «старейшие» артисты театра, семейная и творческая пара. Спектакль по пьесе Семена Злотникова поставил художественный руководитель театра Павел Курочкин.



С двумя этими артистами зрителя смогут встретиться после спектакля, в 22:00, и поговорить о театре и жизни. А в 23:30 в новом зале «Ведогоня» откроется театрально-литературное кафе. Посетители услышат произведения из цикла «Театральные легенды» — «Шаляпин в «Scala» и «Гамлет» Власа Дорошевича, «Письма» Евгения Велихова. Регистрация на неформальную встречу и чтения — на сайте театра или в кассе: 8(499)740-93-50.

24 марта, на главной сцене Центрального выставочного зала «Манеж» состоится «Ночь театров». Спектакли, экскурсии и творческие встречи пройдут 24 марта на 60 московских площадках, в их числе ведущие взрослые и детские театры. С 13 марта по 14 апреля в Москве пройдет пятая программа «Золотая маска» в городе" - бесплатные спектакли 12 российских театров. Их покажут возле Большого театра, на Ленинградском вокзале, в метро, в Московском планетарии и даже на рынках. Расписание спектаклей.