Андрей Маркин — зеленоградский художник-портретист, член Союза художников России, сын художника Виктора Маркина. В 2008 году он открыл студию для взрослых «Новый портрет» — первую на тот момент арт-студию в Зеленограде. Там обучают профессиональному карандашному рисунку, акварельной и масляной живописи.

Мастер-класс состоится в рамках выставки работ Андрея Маркина и его учеников, которая проходит сейчас в музее и посвящена 10-летию студии «Новый портрет». Здесь представлена живопись и графика — портреты, натюрморты, пейзажи, написанные на пленэрах и в путешествиях.

Стоимость для взрослых — 30 рублей. Школьники, пенсионеры и другие льготные категории — 20. Московские школьники, дети до 7 лет и другие категории граждан, имеющие право на бесплатное посещение экспозиций и выставок,по предоставлению соответствующих документов — бесплатно

Музей Зеленограда: улица Гоголя, дом 11В. Телефон: 8(499)732-21-22