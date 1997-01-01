Спектакль по пьесе Чехова с большим успехом шёл во Франции и российских городах, а 22 и 23 февраля его смогут увидеть зеленоградские зрители. На сцене Елена Шкурпело и Сириль Грио — интересный дуэт представителей разных актерских школ. В их интерпретации чеховская сценка-монолог господина Нюхина стала тонкой трагикомедией, а действие перенесено из провинциального клуба в чайный салон. Спектакль идет на двух языках — но зрителю всё понятно.

Елена Шкурпело — одна из создателей зеленоградского театра, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, работала в разных московских театрах, а с 2012 года снова играет в «Ведогоне». Более 15 лет актриса сотрудничает с Международной лабораторией Ники Косенковой, проводит мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи в России и во Франции.

Сириль Грио — французский режиссер, педагог по актерскому мастерству и клоунаде, комедийный актер, основатель и руководитель театра La bateau de papier. Их творческое сотрудничество сложилось как раз благодаря Международной лаборатории, спектакль был поставлен актрисой и режиссером Никой Косенковой.

«Сириль Грио очень любит Россию, русскую драматургию, он перевел Вампилова и сотрудничает сейчас с Новосибирским театром, где сыграл „Старшего сына“ со своей французской труппой, — рассказала Zelenograd.ru Елена Шкурпело. — Я проходила стажировку у Ники Косенковой и заинтересовала Сириля как актриса — он попросил привезти меня во Францию для работы над спектаклем „О вреде табака“. Так, благодаря Нике, в спектакле-монологе появился второй персонаж — родилась госпожа Нюхина».