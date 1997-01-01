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Спектакль «О вреде табака»: дуэт Елены Шкурпело и Сириля Грио 22 февраля,23 февраля Ведогонь-театр Возраст 16+
фото: vedogon.ru

Спектакль по пьесе Чехова с большим успехом шёл во Франции и российских городах, а 22 и 23 февраля его смогут увидеть зеленоградские зрители. На сцене Елена Шкурпело и Сириль Грио — интересный дуэт представителей разных актерских школ. В их интерпретации чеховская сценка-монолог господина Нюхина стала тонкой трагикомедией, а действие перенесено из провинциального клуба в чайный салон. Спектакль идет на двух языках — но зрителю всё понятно.

Елена Шкурпело — одна из создателей зеленоградского театра, окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, работала в разных московских театрах, а с 2012 года снова играет в «Ведогоне». Более 15 лет актриса сотрудничает с Международной лабораторией Ники Косенковой, проводит мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи в России и во Франции.

Сириль Грио — французский режиссер, педагог по актерскому мастерству и клоунаде, комедийный актер, основатель и руководитель театра La bateau de papier. Их творческое сотрудничество сложилось как раз благодаря Международной лаборатории, спектакль был поставлен актрисой и режиссером Никой Косенковой.

«Сириль Грио очень любит Россию, русскую драматургию, он перевел Вампилова и сотрудничает сейчас с Новосибирским театром, где сыграл „Старшего сына“ со своей французской труппой, — рассказала Zelenograd.ru Елена Шкурпело. — Я проходила стажировку у Ники Косенковой и заинтересовала Сириля как актриса — он попросил привезти меня во Францию для работы над спектаклем „О вреде табака“. Так, благодаря Нике, в спектакле-монологе появился второй персонаж — родилась госпожа Нюхина».

О вреде табака
Театр Ведогонь/youtube.com

Интересно, что был и другой вариант спектакля — французская актриса и русский актер. Так, разными составами его играли во Франции, причем очень успешно — зрителей было больше, чем мог вместить театр. Спустя несколько лет русско-французский проект решили восстановить. Два года назад спектакль «О вреде табака» сыграли в творческой лаборатории Ники Косенковой, а затем показывали на театральных фестивалях в Мелихово, Новошахтинске, Таганроге (в «Лавке Чеховых», где в домашних спектаклях играл сам Антон Павлович), Зарайске, а также в московском Бахрушинском музее. Критики и публика прекрасно его приняли. Это «тонкий трагикомический анекдот о судьбе несуразного, долговязого, болтливого французика-краснобая и его очаровательной, но жесткой жены», анонсируют спектакль.

Спектакль «О вреде табака» покажут в новом зале «Ведогонь-театра» 22 и 23 февраля в 19:00, билеты стоят 800 рублей. Их можно забронировать на сайте театра.

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