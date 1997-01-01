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Встреча с известным путешественником и писателем Валерием Шаниным 11 февраля 17:00 Йога-клуб "Процветание" Возраст 14+
фото: shanin.ru

Валерий Шанин — профессиональный путешественник, совершивший три кругосветных путешествия, автор путеводителей, книг, фильмов и книг о путешествиях, в том числе без виз, без денег и автостопом. 11 февраля в 17:00 в йога-клубе «Процветание» (корпус 100) можно будет услышать его рассказ о Непале, посмотреть фильм о путешествии и задать Валерию свои вопросы.

Шанин окончил физический и психологический факультеты МГУ, преподавал психологию, работал специалистом по компьютерам, затем психологом-консультантом в МИДе, имиджмейкером на выборах. В советское время объездил весь СССР, с 1991 года побывал в ста странах мира. «11 месяцев в году нахожусь в пути — за границей меня встретить легче, чем в Москве», говорит о себе путешественник. Путешествие в долину Катманду — одно из многочисленных пеших путешествий Валерия Шанина в рамках проекта «Вокруг света пешком». Его цель — пройти по лучшим пешеходным тропам мира.

После рассказа и показа фильма будет чаепитие в уютной обстановке с обсуждением и вопросами к путешественнику, а затем этнодискотека. Вход стоит 200 рублей.

К корпусу 100 можно добраться от автобусной остановки «1-й торговый центр».

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