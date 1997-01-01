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Спектакль-концерт музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» 3 марта 19:00 Ведогонь-театр Возраст 12+

3 марта на сцене зеленоградского «Ведогонь-театра» пройдет спектакль-концерт Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» — будут романсы, веселые песни и зажигательные танцы.

Основа программы — старинные, проверенные временем, горячо любимые зрителям и поэтому беспроигрышные романсы «Дорогой длинной», «Две гитары», «Прости меня за все», «Взгляд твоих очей чёрных» и весёлые плясовые цыганские песни «Шэл мэ вэрста», «Бричка», «Кумушка», «Мар, Джанджа», анонсирует событие «Ведогонь-театр». А открывается концерт знаменитой «Величальной», которой принято встречать гостей у хоровых цыган, только вместо традиционного обращения к гостю по имени-отчеству «ромэновцы» поют «К нам приехал, к нам приехал любимый зритель дорогой».

Поставил театрализованный концерт Николай Сличенко — народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн», знаменитый певец.

Билеты за 800-900 рублей можно забронировать на сайте «Ведогоня».

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