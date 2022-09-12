Две дистанции по пересечённой местности — на 5 и 15 километров — ждут бегунов на большом осеннем кроссе «Октябрь» 15 октября. Забег пройдёт по территории Крюковского лесопарка (лыжероллерная трасса за горбольницей). Допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Онлайн-регистрация завершится 13 октября или ранее, если будет достигнут лимит участников.
Количество мест для участников кросса ограничено — 700.
Стоимость регистрации:
- первые 100 слотов — 1500 рублей (места остались только на дистанции в 5 км)
- 101-200 слот — 2000 рублей
- далее — 2500 рублей
Счётчик регистрации здесь.
Женский и мужской зачёты будут оцениваться раздельно. Возрастных делений нет. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку, оплатил стартовый взнос и согласился со всеми пунктами положения о забеге. Справок о состоянии здоровья приносить не нужно. Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.
Место забега: лыжероллерная трасса за ГКБ им. М.П. Кончаловского.
Правила забега: запрещено сходить с установленной трассы, мешать другим участникам, а также — бежать под чужим номером. Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps ProChip и 3sport.timing. Каждый участник получит перед забегом специальный чип.
Программа:
- Выдача стартовых пакетов участникам начнётся в 10:00
- В 12:00 на старт выйдут участники 15-километрового забега
- Через 10 минут (в 12:10) стартуют бегущие на дистанцию 5 километров
- Награждение победителей пройдёт в 14:00