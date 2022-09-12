Количество мест для участников кросса ограничено — 700.

Стоимость регистрации:

первые 100 слотов — 1500 рублей (места остались только на дистанции в 5 км)

101-200 слот — 2000 рублей

далее — 2500 рублей

Счётчик регистрации здесь.

Женский и мужской зачёты будут оцениваться раздельно. Возрастных делений нет. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку, оплатил стартовый взнос и согласился со всеми пунктами положения о забеге. Справок о состоянии здоровья приносить не нужно. Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.

Место забега: лыжероллерная трасса за ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Правила забега: запрещено сходить с установленной трассы, мешать другим участникам, а также — бежать под чужим номером. Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps ProChip и 3sport.timing. Каждый участник получит перед забегом специальный чип.

Программа: