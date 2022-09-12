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Кросс «Октябрь» — забег на 5 и 15 километров — 15 октября в зеленоградском лесопарке 12.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Две дистанции по пересечённой местности — на 5 и 15 километров — ждут бегунов на большом осеннем кроссе «Октябрь» 15 октября. Забег пройдёт по территории Крюковского лесопарка (лыжероллерная трасса за горбольницей). Допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Онлайн-регистрация завершится 13 октября или ранее, если будет достигнут лимит участников.

Количество мест для участников кросса ограничено — 700.

Стоимость регистрации:

  • первые 100 слотов — 1500 рублей (места остались только на дистанции в 5 км)
  • 101-200 слот — 2000 рублей
  • далее — 2500 рублей

Счётчик регистрации здесь.

Женский и мужской зачёты будут оцениваться раздельно. Возрастных делений нет. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку, оплатил стартовый взнос и согласился со всеми пунктами положения о забеге. Справок о состоянии здоровья приносить не нужно. Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.

Место забега: лыжероллерная трасса за ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Правила забега: запрещено сходить с установленной трассы, мешать другим участникам, а также — бежать под чужим номером. Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps ProChip и 3sport.timing. Каждый участник получит перед забегом специальный чип.

Программа:

  • Выдача стартовых пакетов участникам начнётся в 10:00
  • В 12:00 на старт выйдут участники 15-километрового забега
  • Через 10 минут (в 12:10) стартуют бегущие на дистанцию 5 километров
  • Награждение победителей пройдёт в 14:00

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Метки:
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Майкл Маерс
21 сентября 2017
Где взять эту медицинскую справку о том, что бежать можно, или зелёную карту Grom?
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