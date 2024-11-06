В субботу 9 ноября в 12:00 начнется встреча в конференц-зале с презентациями и подробными рассказами о каждом отделении. На все вопросы ответит заведующий филиалом «Перинатальный центр», операционным блоком акушерской службы, оперирующий врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Геннадий Артеменко
Ждут всех желающих, можно с партнерами — запись не нужна. Вход свободный через административный корпус. Адрес: Зеленоград, улица Александровка, дом 8, строение 1
Кстати, в октябре в зеленоградском роддоме родилось почти 500 младенцев, включая десять двойняшек. Самый маленький ребенок весил всего 890 грамм при росте 34 см, а самый крупный — 5090 грамм при росте 60 см
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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