В субботу 9 ноября в 12:00 начнется встреча в конференц-зале с презентациями и подробными рассказами о каждом отделении. На все вопросы ответит заведующий филиалом «Перинатальный центр», операционным блоком акушерской службы, оперирующий врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Геннадий Артеменко

Ждут всех желающих, можно с партнерами — запись не нужна. Вход свободный через административный корпус. Адрес: Зеленоград, улица Александровка, дом 8, строение 1

Кстати, в октябре в зеленоградском роддоме родилось почти 500 младенцев, включая десять двойняшек. Самый маленький ребенок весил всего 890 грамм при росте 34 см, а самый крупный — 5090 грамм при росте 60 см