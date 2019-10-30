Вот такую красоту прислала наша подписчица @organic_elena. Это в МЖК. «Когда все припорошило снегом, понимаю, что Новый год не за горами. Розы рядом с домом отчаянно сопротивляются холодам, золотых рыбок и осетров еще не отправили на зимовку в теплое помещение, а фонтан не прекратил работу. Но зима близко, и пора начинать обратный отсчет: до Нового года осталось 62 дня» , — написала автор фото. Любуйтесь.