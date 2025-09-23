В программе:

Шоу с участием собак: демонстрация умений городской управляемой собаки и собаки-компаньона, поиск спрятанных вещей «на нюх», советы по играм и приучению к поводку, показ элементов трюковой дрессировки и умений собаки-телохранителя.

Ветеринарный терапевт проведет бесплатные консультации. Грумер научит хозяев правильно ухаживать за шерстью, мыть и сушить собак, безопасно стричь когти и подбирать инструменты для разных пород. Также запланирован мастер-класс по росписи сумок-шопперов.

В зоне «Барный интерактив» организаторы вместе с гостями приготовят гусарскую жженку — напиток из рома, белого вина и шампанского, с закуской из гречневого хлеба с гусем.

Вход свободный, прийти можно со своими животными. Начало — в 12:00, окончание — в 16:00. Адрес стадиона «Элион»: проезд 5253, дом 3. Парковка возле стадиона небольшая, поэтому дойти можно пешком через лесопарк из 1, 3 или 5-го микрорайонов.