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Восемь котят от 2 до 4 месяцев из зеленоградского приюта, которые ищут дом. Июнь 2021 30.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Восемь котят из зеленоградского приюта ищут дом. Возраст малышей: от 2 до 4 месяцев. Разного окраса. Девочка — рыжая. Мальчики: черно-белый, полосатые, полосато-белые и чёрный. К лотку приучены. Только в ответственные, заботливые руки с обязательным прохождением собеседования. Если хотите укотовить — пишите/звоните волонтёру Екатерине 8-996-443-28-71

С котятами можно познакомиться в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

Чем ещё можно помочь

Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:

  • Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
  • Фотографы (для пиара животных)
  • Ретушёры для редактирования фото котиков
  • Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
  • Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
  • Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
  • Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)

Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).

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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки, Зеленоград
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