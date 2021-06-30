Восемь котят из зеленоградского приюта ищут дом. Возраст малышей: от 2 до 4 месяцев. Разного окраса. Девочка — рыжая. Мальчики: черно-белый, полосатые, полосато-белые и чёрный. К лотку приучены. Только в ответственные, заботливые руки с обязательным прохождением собеседования. Если хотите укотовить — пишите/звоните волонтёру Екатерине 8-996-443-28-71
График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).
Волонтеры приюта всегда в поисках помощников. Им нужны:
- Автоперевозки (помочь отвезти кошку в клинику, привезти нужды в приют, сопроводить на выставку)
- Фотографы (для пиара животных)
- Ретушёры для редактирования фото котиков
- Видеооператоры и люди, которые умеют снимать ролики с котиками и монтировать их
- Дизайнеры (для оформления визиток, плакатов и др)
- Помощь в приюте (руками: принять корм, помочь в уборке, пообщаться с котиками, узнать их характер)
- Помощь в ведении социальных сетей (инстаграм, ВК)
Все нужды и прочие детали в группах вконтакте или в инстаграме, или по вотсапу 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).