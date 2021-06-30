С котятами можно познакомиться в Зеленоградском приюте

График посещений с 13 до 17 кроме понедельника и пятницы. При себе обязательно иметь паспорт. Адрес уточняйте в личных сообщениях в группах приюта вконтакте или в инстаграме, или по телефону 8-996-443-28-71 (волонтер Екатерина).