В минувшие выходные в круглосуточном магазине «Перекресток» в корпусе 1549 цены на весь ассортимент снизили на 40 процентов (ещё действовали и товары по акции). Огромные очереди выстроились с раннего утра субботы. Тем, кто пришёл в воскресенье досталось только зрелище пустых полок. «Вынесли всё», сообщает местный житель Федор П. с места событий.

Щедрость «Перекрестка» объясняется просто — с 1 июля до 15 августа магазин закрывается на ремонт. Ближайшие «Перекрёстки» в соседнем микрорайоне — в корпусах 1446 и 1471Б. В 15-м микрорайоне есть ещё две «Пятёрочки».