1 комментарий
В «Перекрестке» 15-го микрорайона скупили ВСЕ продукты. Достаточно было снизить цены на 40 процентов 01.07.2019 ZELENOGRAD.RU

В минувшие выходные в круглосуточном магазине «Перекресток» в корпусе 1549 цены на весь ассортимент снизили на 40 процентов (ещё действовали и товары по акции). Огромные очереди выстроились с раннего утра субботы. Тем, кто пришёл в воскресенье досталось только зрелище пустых полок. «Вынесли всё», сообщает местный житель Федор П. с места событий.

Щедрость «Перекрестка» объясняется просто — с 1 июля до 15 августа магазин закрывается на ремонт. Ближайшие «Перекрёстки» в соседнем микрорайоне — в корпусах 1446 и 1471Б. В 15-м микрорайоне есть ещё две «Пятёрочки».

Присоединяйтесь к группам 15-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме.

Отстояли бы вы длинную очередь ради покупки продуктов с 40% скидкой?
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Владимир Мельников
3 часа назад
Персонал всё разобрал.
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