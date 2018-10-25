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Среди пассажиров электричек разыграют айфон 25.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Московско-Тверская ППК разыгрывает Apple iPhone 8 для пассажиров, купивших любой билет через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость проездного и количество поездок не имеют значения. Победителя выберут случайным образом 1 декабря.

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо прислать скриншот купленного через приложение билета в личные сообщения группы МТППК «ВКонтакте». Воспользоваться приложением «РЖД Пассажирам» могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Купленный билет отображается на экране в виде QR-кода, который надо прикладывать к внешнему ридеру на турникете. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. На сайте МТППК есть инструкция по оформлению билета.

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