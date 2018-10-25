Московско-Тверская ППК разыгрывает Apple iPhone 8 для пассажиров, купивших любой билет через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость проездного и количество поездок не имеют значения. Победителя выберут случайным образом 1 декабря.



Чтобы принять участие в розыгрыше, надо прислать скриншот купленного через приложение билета в личные сообщения группы МТППК «ВКонтакте». Воспользоваться приложением «РЖД Пассажирам» могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Купленный билет отображается на экране в виде QR-кода, который надо прикладывать к внешнему ридеру на турникете. Скачать приложение можно в App Store и Google Play. На сайте МТППК есть инструкция по оформлению билета.