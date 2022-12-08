«Сначала одеяло, теперь подушка, дальше матрас?», — комментируют жители. Похоже, все эти несъедобные для мусоропровода вещи выкидывают разные люди — мусоропровод с одеялом был в другом корпусе.

Вряд ли это злонамеренное желание доставить неудобство «Жилищнику» или соседям. Но что с этим можно сделать? Выберите подходящий вариант в опросе или напишите в комментарии.