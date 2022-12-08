«Мусоропроводы — рассадники заразы, их надо демонтировать» — начальник зеленоградского ЖКХ Сергей Галустов
Над мусоропроводами (и сотрудниками «Жилищника») продолжают издеваться — неделю назад в один засунули одеяло, а вчера из другого достали подушку.
Фото: "Жилищник"
«Сначала одеяло, теперь подушка, дальше матрас?», — комментируют жители. Похоже, все эти несъедобные для мусоропровода вещи выкидывают разные люди — мусоропровод с одеялом был в другом корпусе.
Вряд ли это злонамеренное желание доставить неудобство «Жилищнику» или соседям. Но что с этим можно сделать? Выберите подходящий вариант в опросе или напишите в комментарии.
Что делать с неправильным использованием мусоропровода?
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И если действительно дана такая установка, создать предпосылки для закрытия мусопроводов, то сам жилищник может подбрасывать сие предменты для широго освещения в СМИ.
Помнится в новостройках московской области вовсе запретили даже строить мусоропроводы, а где они уже построены делаются попытки их закрыть/заварить и делается это вроде как под благим намерением раздельного сбора мусора.
А мусопровод в тенценции раздельного сбора мусора делают злейшим злом для этого и всячески пытаются его закрыть/запретить.
Я лично практически не пользуюсь мусоропроводом, выношу на контейнерную площадку, но не вызывает доверия идея прелести уничтожения приватности якобы "ради безопасности" или, как в этом случае, "комфорта". Вот же только недавно писали о рекламе веществ. Уличные камеры висят, и ничего.
P.S. Вероятнее, глупость, а не злой умысел с коварным планом заваривания мусоропроводов. Судя по тому, что некоторые бросают бычки из окон и с балконов, сносят вентиляционные короба, усеивают всё перед своим же домом собачьим дерьмом и сами в нём ходят (930-му корпусу привет, давно снегопадов не было, там со стороны улицы такое!), и т.п., и на это тупости хватит.