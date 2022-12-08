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В мусоропровод засунули подушку. На прошлой неделе — одеяло. Что дальше? 08.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Над мусоропроводами (и сотрудниками «Жилищника») продолжают издеваться — неделю назад в один засунули одеяло, а вчера из другого достали подушку.

«Сначала одеяло, теперь подушка, дальше матрас?», — комментируют жители. Похоже, все эти несъедобные для мусоропровода вещи выкидывают разные люди — мусоропровод с одеялом был в другом корпусе.

Вряд ли это злонамеренное желание доставить неудобство «Жилищнику» или соседям. Но что с этим можно сделать? Выберите подходящий вариант в опросе или напишите в комментарии.

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Метки:
мусоропровод
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:02
Складывается ощущение, что идёт намеренная компания о дискредитации мусоропроводов и акцентирование внимание на неумение им пользоваться, что как бы смахивает на попытку создать негативный фон с целью последующего благого отказа от мусоропроводов в принципе как услуги и это при том что для некоторых категорий жителей это необходимость, например, инвалидам может быть сложно выходить на улицу для этого или мамы детей могут выскочить выбросить мусор пока дети спят. Хотя сам давно не пользуюсь мусопропроводом и обычно выношу мусор на улицу.

И если действительно дана такая установка, создать предпосылки для закрытия мусопроводов, то сам жилищник может подбрасывать сие предменты для широго освещения в СМИ.

Помнится в новостройках московской области вовсе запретили даже строить мусоропроводы, а где они уже построены делаются попытки их закрыть/заварить и делается это вроде как под благим намерением раздельного сбора мусора.
А мусопровод в тенценции раздельного сбора мусора делают злейшим злом для этого и всячески пытаются его закрыть/запретить.
Вчера, 14:28
Так искать надо тех, кто борится с комфортом жителей и хочет чтобы заварили мусоропровод. Искать надо среди активистов хреновых. И правильным решением будет развесить камеры.
A T
Вчера, 16:24
Ну наверное, можно развесить камеры и в течение длительного времени наблюдать, кто в какое время ходит к мусоропроводу, как часто, с большими ли пакетами и пр. (можно предположить, кто в течение длительного времени отсутствует, кто живёт один, кто в какое время бывает). А у кого и где всё будет агрегироваться и как использоваться, это, наверное, не инициативных общественников забота.
Я лично практически не пользуюсь мусоропроводом, выношу на контейнерную площадку, но не вызывает доверия идея прелести уничтожения приватности якобы "ради безопасности" или, как в этом случае, "комфорта". Вот же только недавно писали о рекламе веществ. Уличные камеры висят, и ничего.
P.S. Вероятнее, глупость, а не злой умысел с коварным планом заваривания мусоропроводов. Судя по тому, что некоторые бросают бычки из окон и с балконов, сносят вентиляционные короба, усеивают всё перед своим же домом собачьим дерьмом и сами в нём ходят (930-му корпусу привет, давно снегопадов не было, там со стороны улицы такое!), и т.п., и на это тупости хватит.
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