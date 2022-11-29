«Хорошо, что эти люди одеяло на кусочки не порезали и в унитаз не смыли!» — отреагировал местный житель Алексей. Но, кажется, с канализацией такое тоже бывает.

Около недели назад «Жилищник» начал ежедневно напоминать в своих телеграм-чатах о правилах пользования канализацией. Нарушение правил приводит к засорам канализационных труб, неприятному запаху и подтоплению квартир, расположенных на нижних этажах, а также подвала и дворов.

Среди самых частых причин засора канализации — строительный мусор, металлические и деревянные предметы, тряпки, наполнитель для кошачьих туалетов, памперсы. «Канализация это не мусоропровод, — взывает „Жилищник“. — У них разные задачи и функции».

Что чаще всего вытаскивают из засоренных мусоропроводов, пока неизвестно. Но, судя по инциденту с одеялом, адекватно пользоваться им тоже умеют не все. Например, несколько лет назад в одном из домов в мусоропровод умудрились засунуть ковер. Такой крупный мусор, как ковры и одеяла нужно относить в контейнер во дворе