В мусоропровод засунули целое одеяло 29.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Целое одеяло ухитрились засунуть в мусоропровод 4 подъезда корпуса 931. Возник засор, который ликвидировали сотрудники «Жилищника».

«Хорошо, что эти люди одеяло на кусочки не порезали и в унитаз не смыли!» — отреагировал местный житель Алексей. Но, кажется, с канализацией такое тоже бывает.

Около недели назад «Жилищник» начал ежедневно напоминать в своих телеграм-чатах о правилах пользования канализацией. Нарушение правил приводит к засорам канализационных труб, неприятному запаху и подтоплению квартир, расположенных на нижних этажах, а также подвала и дворов.

Среди самых частых причин засора канализации — строительный мусор, металлические и деревянные предметы, тряпки, наполнитель для кошачьих туалетов, памперсы. «Канализация это не мусоропровод, — взывает „Жилищник“. — У них разные задачи и функции».

Что чаще всего вытаскивают из засоренных мусоропроводов, пока неизвестно. Но, судя по инциденту с одеялом, адекватно пользоваться им тоже умеют не все. Например, несколько лет назад в одном из домов в мусоропровод умудрились засунуть ковер. Такой крупный мусор, как ковры и одеяла нужно относить в контейнер во дворе

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, мусоропровод
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