Из мусоропровода в доме 20-го микрорайона два часа доставали ковер. Его засунули туда жильцы 23.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Жильцы дома корпуса 2016 засунули в мусоропровод трехметровый ковер. Рабочим «Жилищника» понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

О этом инциденте рассказал первый замгендиректора «Жилищника» Александр Путивцев. В эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» он уточнил, что и рабочие, и он сам были удивлены, что ковер вообще смогли просунуть в клапан. Путивцев обратил внимание, что жители города зачастую проявляют «наплевательски-потребительское» отношение к среде, в которой живут.

«Наверняка многие видели зарисованные подъезды, лифты, почтовые ящики смятые — это все делают наши жители, дети, подростки, а иногда и взрослые. Просто обидно: вы здесь живете или пришли к кому-то в гости, а такое устраиваете, зеркала в лифтах бьете. Очень часто оставляют мусор возле клапана мусоропровода, а иногда и разбрасывают его», — добавил он.

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На мусорной площадке во дворе каждого дома стоит контейнер для крупногабаритных отходов. Ковры и прочий крупный мусор надо относить туда. «Зеленоград.ру» проводит исследование среди своих читателей, чтобы понять, в частности, какие проблемы на контейнерных площадках мешают людям сортировать мусор.

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Метки:
микрорайон 20, жилищник, мусоропровод, Путивцев Александр Васильевич, Корпус 2016
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