Жильцы дома корпуса 2016 засунули в мусоропровод трехметровый ковер. Рабочим «Жилищника» понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

О этом инциденте рассказал первый замгендиректора «Жилищника» Александр Путивцев. В эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня» он уточнил, что и рабочие, и он сам были удивлены, что ковер вообще смогли просунуть в клапан. Путивцев обратил внимание, что жители города зачастую проявляют «наплевательски-потребительское» отношение к среде, в которой живут.

«Наверняка многие видели зарисованные подъезды, лифты, почтовые ящики смятые — это все делают наши жители, дети, подростки, а иногда и взрослые. Просто обидно: вы здесь живете или пришли к кому-то в гости, а такое устраиваете, зеркала в лифтах бьете. Очень часто оставляют мусор возле клапана мусоропровода, а иногда и разбрасывают его», — добавил он.