Численность зимующих уток зависит от разных факторов, рассказали «Зеленоград.ру» в Мосприроде. Кряквы быстрее и легче других водоплавающих птиц переходят к осёдлости и образуют постоянные городские поселения. Однако их численность весьма динамична и может меняться из-за погоды, например, из-за резкого похолодания и ледостава. Кроме того, птицы могут перемещаться в другие места за подкормкой.

Этой зимой погода была комфортной для зимовки уток. «На реке Сходне в связи с отсутствием сильных морозов остались полностью открытые участки воды, — отмечают специалисты. — Правильных суточных миграций московские и подмосковные утки, как правило, не совершают. Тем не менее, в некоторые годы наблюдается скопление птиц на ночёвку в определённых местах, которые представляются им более удобными и безопасными».

Зима была похожа на прошлогоднюю по температуре - об этом сообщила, подводя итоги зимней акции, бессменный руководитель Московского учета зимующих водоплавающих птиц Ксения Авилова, сотрудник кафедры зоологии позвоночных Биофака МГУ. Однако была и заметная разница: самые сильные морозы прошлой зимой пришлись как раз на середину января, когда проводили подсчёт водоплавающих птиц. В этом году эти дни были заметно теплее: январская температура колебалась около -5.

Несмотря на это, по всему Московскому региону «рекордов не было — крякв было много, но чуть меньше, чем в прошлом году (на 7,5%, это близко к обычной погрешности в 5%)», подытожила зоолог. Гораздо больше насчитали огарей — на 18% от численности в 2021 году.

Так что резкое увеличение численности зеленоградских крякв может быть случайной флуктуацией. А может быть, следствием их успешного летнего размножения?

Предшествовавший зиме тёплый сезон 2021 года заметно отличался от 2020 года, отмечает Ксения Авилова: конец зимы и начало весны в 2021 году были прохладнее, чем в 2020-м, конец весны и лето — заметно жарче, а осадков в апреле и в мае было чуть ли не вдвое больше нормы. При этом крякв к концу лета по всей Москве насчитали несколько меньше, чем год назад, зато выводков — на 20% больше, как и птенцов.

В целом, по мнению Авиловой, в городе продолжается общая многолетняя тенденция — рост популяции крякв. Одновременно резко растёт и численность огарей, которые активно заселяют в том числе и зеленоградские пруды: их в 2021 году по всей Москве стало больше почти вдвое, так же выросло и количество их выводков.

Много птенцов, благополучное тёплое лето, зима без затяжных жестоких морозов, в том числе именно в дни подсчёта птиц — всё это (а возможно, и другие случайные причины) привело к зеленоградскому «утиному рекорду».