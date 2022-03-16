Ежегодный учет водоплавающих и околоводных птиц, оставшихся зимовать на открытых участках реки Сходни в лесу между 9 и 12 микрорайонами, провели в январе специалисты Мосприроды. На этот раз крякв обнаружилось заметно больше, чем в предыдущие годы — 273 особи: 145 самцов и 128 самок. Это рекорд за девять лет наблюдений, а год назад уток вообще было только 70 — тогда из-за морозов река сильно замерзла и обмелела, кряквам остался совсем небольшой участок водной поверхности. Рассказываем, как проводили подсчёт и что, по мнению экспертов, влияет на количество городских уток.
Всероссийская акция по учету водоплавающих птиц проходит ежегодно в третьи выходные января под эгидой Мосприроды, Союза охраны птиц России и Зоологического музея МГУ. Цель подсчета уток — узнать, какие виды зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Это один из индикаторов экологической обстановки и состояния городских водоёмов.
Поучаствовать в акции «Серая шейка — 2022» каждый год приглашают всех желающих. В Зеленограде специалистам помогали 25 волонтеров, в том числе школьники — члены экологического объединения «Лаборатория «ЮнЭко» Дворца творчества.
Прогулку вдоль реки начали от моста через Сходню поблизости от корпуса 1201. Именно здесь, как правило, зимой можно наблюдать многочисленную утиную стаю.
Добровольцев на такой акции знакомят с техникой учета при помощи биноклей и определителей, рассказывают, чем отличаются самцы и самки местных водоплавающих, и как среди всех водоплавающих опознать краснокнижного чирка-свистунка — он более десяти лет зимовал на реке Сходне со стаей крякв, однако уже третий год его обнаружить не удаётся.
Речка между 9 и 12 микрорайонами — конечно, не единственное место зимовки зеленоградских уток. Их можно увидеть и в «новом» городе, например, на Нижнекаменском пруду, где в морозы не замерзает небольшой участок рядом с устьем речки Каменки. Но Мосприрода проводит подсчёт только на «своей» территории, в комплексном заказнике «Зеленоградский», расположенном в «старом» городе. В границах заказника (особо охраняемой природной территории — ООПТ) известен один основной участок зимовки уток — на лесном отрезке Сходни.
Численность зимующих уток зависит от разных факторов, рассказали «Зеленоград.ру» в Мосприроде. Кряквы быстрее и легче других водоплавающих птиц переходят к осёдлости и образуют постоянные городские поселения. Однако их численность весьма динамична и может меняться из-за погоды, например, из-за резкого похолодания и ледостава. Кроме того, птицы могут перемещаться в другие места за подкормкой.
Этой зимой погода была комфортной для зимовки уток. «На реке Сходне в связи с отсутствием сильных морозов остались полностью открытые участки воды, — отмечают специалисты. — Правильных суточных миграций московские и подмосковные утки, как правило, не совершают. Тем не менее, в некоторые годы наблюдается скопление птиц на ночёвку в определённых местах, которые представляются им более удобными и безопасными».
Зима была похожа на прошлогоднюю по температуре - об этом сообщила, подводя итоги зимней акции, бессменный руководитель Московского учета зимующих водоплавающих птиц Ксения Авилова, сотрудник кафедры зоологии позвоночных Биофака МГУ. Однако была и заметная разница: самые сильные морозы прошлой зимой пришлись как раз на середину января, когда проводили подсчёт водоплавающих птиц. В этом году эти дни были заметно теплее: январская температура колебалась около -5.
Несмотря на это, по всему Московскому региону «рекордов не было — крякв было много, но чуть меньше, чем в прошлом году (на 7,5%, это близко к обычной погрешности в 5%)», подытожила зоолог. Гораздо больше насчитали огарей — на 18% от численности в 2021 году.
Так что резкое увеличение численности зеленоградских крякв может быть случайной флуктуацией. А может быть, следствием их успешного летнего размножения?
Предшествовавший зиме тёплый сезон 2021 года заметно отличался от 2020 года, отмечает Ксения Авилова: конец зимы и начало весны в 2021 году были прохладнее, чем в 2020-м, конец весны и лето — заметно жарче, а осадков в апреле и в мае было чуть ли не вдвое больше нормы. При этом крякв к концу лета по всей Москве насчитали несколько меньше, чем год назад, зато выводков — на 20% больше, как и птенцов.
В целом, по мнению Авиловой, в городе продолжается общая многолетняя тенденция — рост популяции крякв. Одновременно резко растёт и численность огарей, которые активно заселяют в том числе и зеленоградские пруды: их в 2021 году по всей Москве стало больше почти вдвое, так же выросло и количество их выводков.
Много птенцов, благополучное тёплое лето, зима без затяжных жестоких морозов, в том числе именно в дни подсчёта птиц — всё это (а возможно, и другие случайные причины) привело к зеленоградскому «утиному рекорду».