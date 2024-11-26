Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны
Многие местные жители считают, что грузовик был здесь всегда — так давно он стоит. Когда точно он появился, неизвестно, но на панорамах Яндекса 2018 года он уже есть.
Очевидно, грузовик не на ходу и фактически не должен занимать парковочное место для автомобилей, но под формальные критерии брошенного или разукомплектованного транспорта, вероятно, не подходил.
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